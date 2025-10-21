כיכר השבת
נסיעה יקרה

סערת המרצדס: ברקת מסביר מאיפה הגיע הכסף

לאחר פרסומים לפיהם רכש את אחת המכוניות היוקרתיות בישראל, שר הכלכלה ניר ברקת מבהיר כי המימון לרכב נעשה מכיסו הפרטי וכי אינו מקבל שכר מהמדינה | "אני עובד קשה כיזם הייטק ומשקיע – משרת את הציבור כבר 23 שנה בשקל לשנה" (בארץ, פוליטי)

הדגם היקר מרצדס מייבאך (צילום: יצרנית רכבי היוקרה מרצדס-מאייבך)

הגיב היום (שלישי) לפרסומים בתקשורת על רכישת רכב היוקרה מרצדס GLS מייבאך – מהדגמים היקרים בישראל – ואמר כי מדובר ברכישה פרטית לחלוטין.

"כן, קניתי מרצדס", כתב ברקת. "מהכסף הפרטי שהרווחתי בעבודה קשה כיזם הייטק ומשקיע. בזכות הברכה של האבא היקר שלי זכיתי לשלם הרבה מס הכנסה ולשרת את הציבור כבר 23 שנה במשכורת של שקל אחד בשנה".

ברקת הדגיש כי הוצאות הטיסות והרכב שלו ממומנות במלואן מכיסו: "אין לי רכב מהמדינה, וכל הוצאה – עליי בלבד. אני בחרתי לשרת את המדינה, לא להרוויח ממנה. ולמרות זאת, כשאני קונה רכב פרטי, מכספי הפרטי, פתאום זה הופך לכותרת?".

עוד הוסיף השר כי בעיניו ההחלטה לרכוש את הרכב היא בחירה אישית, בעוד הבחירה לשרת בשכר סמלי היא ערכית. "יש כאלה שנמצאים בפוליטיקה בשביל להרוויח. אני כאן בשביל לתת, ואני גאה לעבוד קשה ולשרת את המדינה האהובה שלנו", סיכם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר