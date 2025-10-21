סערת המרצדס: ברקת מסביר מאיפה הגיע הכסף

שר הכלכלה ניר ברקת הגיב היום (שלישי) לפרסומים בתקשורת על רכישת רכב היוקרה מרצדס GLS מייבאך – מהדגמים היקרים בישראל – ואמר כי מדובר ברכישה פרטית לחלוטין.

"כן, קניתי מרצדס", כתב ברקת. "מהכסף הפרטי שהרווחתי בעבודה קשה כיזם הייטק ומשקיע. בזכות הברכה של האבא היקר שלי זכיתי לשלם הרבה מס הכנסה ולשרת את הציבור כבר 23 שנה במשכורת של שקל אחד בשנה".

ברקת הדגיש כי הוצאות הטיסות והרכב שלו ממומנות במלואן מכיסו: "אין לי רכב מהמדינה, וכל הוצאה – עליי בלבד. אני בחרתי לשרת את המדינה, לא להרוויח ממנה. ולמרות זאת, כשאני קונה רכב פרטי, מכספי הפרטי, פתאום זה הופך לכותרת?".

עוד הוסיף השר כי בעיניו ההחלטה לרכוש את הרכב היא בחירה אישית, בעוד הבחירה לשרת בשכר סמלי היא ערכית. "יש כאלה שנמצאים בפוליטיקה בשביל להרוויח. אני כאן בשביל לתת, ואני גאה לעבוד קשה ולשרת את המדינה האהובה שלנו", סיכם.