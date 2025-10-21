כיכר השבת
לפני ירושלים: זו הסיבה שסגן הנשיא יבקר תחילה במפקדה האמריקאית בקריית גת

סגן הנשיא האמריקאי נחת בישראל ויגיע ישירות למוקד החדש של הפעילות האמריקאית, המשמש כמרכז העצבים של תוכנית טראמפ המחודשת הממוקם בקריית גת (חדשות בארץ)

ג'יי.די. ואנס בדרכו למרכז הפיקוד האמריקאי בקרית גת (צילום: רשתות חברתיות - תרגום ד"ש)

ג'יי. די ואנס, סגן נשיא ארה"ב, נחת היום (שלישי) בישראל לביקורו הראשון בתפקיד. יעד הביקור הראשון והמשמעותי של ואנס הוא המפקדה האמריקאית החדשה שהוקמה באזור קריית גת.

המפקדה שהוקמה ליד קריית גת החלה כבר לפעול והיא נחשבת ל"לב המבצע האמריקאי" בישראל וברצועת עזה. היא הוקמה כחלק מהפיקוד האמריקאי ליישום תוכנית השלום של , ונועדה להוביל את השלב השני של התוכנית.

תפקידה המרכזי של המפקדה הוא פיקוח על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. המפקדה אחראית על התיאום בין המדינות, הארגונים והצדדים המעורבים ביישום התוכנית, ובדגש על שיקום וכניסת כוחות צבאיים זרים לרצועה. כוחות אלה צפויים לכלול יחידות מאיחוד האמירויות, אינדונזיה, אזרבייג'ן ומצרים, ואולי גם קטאר וטורקיה.

המפקדה משרתת כ-200 קצינים וחיילים אמריקאים. בראשה עומד גנרל אמריקאי עם שלושה כוכבים, גנרל פטריק פרנק, וסגנו הוא מייג'ור-גנרל בריטי. הנציג הישראלי במפקדה הוא האלוף יקי דולף.

מיקום המפקדה נבחר בשל קרבתו לרצועת עזה, אך באופן שלא יסכן את המשרתים בה. כמו כן, הקרבה למרכז הארץ, למטכ"ל ולמשרד הביטחון בתל אביב הייתה שיקול בבחירה. סגן הנשיא ואנס צפוי לבקר במרכז ולפקח משם על המצב בעזה באמצעות מסכים.

ביקורו של ואנס מתקיים על רקע מעורבות אמריקאית עמוקה וחסרת תקדים בהחלטות המדיניות והביטחוניות של ישראל. גורמים ישראליים מודים כי בפועל, "הקו האמריקאי הוא שמכתיב את המציאות". בשבועות האחרונים הוכח שישראל נאלצת להיענות להוראות מוושינגטון, כפי שקרה עם חידוש הסיוע ההומניטרי לעזה.

המפקדה נתפסת בצה"ל כ"עין אמריקאית" שמטרתה לפקח על ישראל, כדי לוודא שלא תהיה הפרה של הסכם הפסקת האש מצד צה"ל. הגנרל האמריקאי שמפקד על המפקדה אחראי גם על תגובות צה"ל במקרה של הפרות מצד .

במסגרת המשך ביקורו, ואנס צפוי לנסוע לירושלים, שם ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו, עם הנשיא יצחק הרצוג ועם משפחות החטופים. ביום חמישי הוא עשוי לבקר בכותל המערבי בירושלים, לפני שימריא מהארץ.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

