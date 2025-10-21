הודעת הוואטסאפ של השופט יצחק עמית להרצוג בעקבות המהומה בכנסת

עמית בכנסת ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הקרב בין הרשויות: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שיגר אתמול לנשיא המדינה יצחק הרצוג הודעת וואטספ ובה הודה לו על נאומו בפני הח"כים. "אמרת דברים יפים וחשובים על הרשות השופטת", כתב עמית.

ההודעה נשלחה בעקבות נאומו החריג של הרצוג אתמול, שבו מחה על כך שעמית כונה בידי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה "השופט" ולא "נשיא בית המשפט העליון". הרצוג אמר שליבו שותת דם וגונז את הנאום שהכין מראש. הדרמה התרחשה בעת שמליאת הכנסת פתחה אתמול את מושבה הרביעי לאחר פגרת קיץ בת שלושה חודשים בטקס רשמי. אוחנה פנה אליו בקריאה "שופט העליון" ולא "נשיא בית המשפט העליון". בעקבות כך באופוזיציה מחו בקולניות. הנשיא הרצוג אמר בפתח דבריו: "לא מוכן לקבל חוסר כבוד בסיסי. שעם ישראל מתעסק האם הוזמן נשא בית משפט העליון, היועצת. אני אומר לך נשיא בית משפט העליון - אני מקבל אותך בברכה. אני רוצה להגיד לך סליחה". בהמשך, כשעלה ראש הממשלה נתניהו לדוכן הנאומים, הוא השיב בנאומו להרצוג: "השופט עמית הוא נשיא העליון וזו עובדה אבל גם אני ראש ממשלה ואלה שריי וזו עובדה".

מהומה במליאה בפתח מושב החורף ( צילום: ערוץ כנסת )

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית , ביציע האורחים במליאת הכנסת ( צילום: ארי כהן / כיכר השבת )

הדרמה המשיכה גם בהמשך, כאשר יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד עלה לדוכן הנאומים ובחר להשתלח ביו"ר הכנסת וקרא לו "יו"ר חצי הכנסת". לאחר הפעם השנייה בה הוא כינה כך את אוחנה, זעם האחרון והבהיר ללפיד כי בפעם שהוא יקרא לו כך יוריד אותו מהדוכן.

הבוקר דיווח העיתונאי עמית סגל כי שר המשפטים יריב לוין מתח ביקורות קשה על נתניהו, בעקבות כך שהכיר בשופט יצחק עמית כנשיא העליון. לוין לפי הדיווח אמר לנתניהו לאחר שירד מבימת המליאה: "איך אתה יכול להכיר בנשיא שבחר את עצמו לתפקיד הבכיר?"

על פי הדיווח בכאן חדשות, בלשכתו של לוין מתחו ביקורות נוספות ומסרו: "לא שמענו שהוא נבחר לנשיא". בכיר בליכוד טען כי עד כה נמנע נתניהו מלהכיר ביצחק עמית כנשיא, ועשה זאת בשל סירובו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה להכיר בו, ובשל המחאות במליאת הכנסת