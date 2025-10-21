איוונקה טראמפ, בתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, יהיו שיאמרו "הבת המועדפת", פרסמה היום (שלישי) תמונה מפגישת החטופים שחזרו מעזה בשבוע שעבר עם בעלה ג'ארד קושנר, לצד הכיתוב "עם ישראל חי!!!" בעברית.

מדובר בפרסום הזדהות חריג לבתו של הנשיא, שמביעה בכך הזדהות קרובה עם החטופים ועם היהודים בארץ הקודש. כזכור, איוונקה התגיירה לפני נישואיה עם ג'ארד קושנר היהודי וכיום שמה היהודי יעל.

הפגישה של בעלה עם החטופים ששרדו התקיימה היום בתל אביב, ובה נכח גם סטיב ויטקוף. שורדי השבי שנכחו בפגישה הם עמרי מירן, גלי ברמן, זיו ברמן, יוסף חיים אוחנה, מתן אנגרסט, בר קופרשטיין, שגב כלפון, נמרוד כהן ואיתן הורן.

שורדי השבי הודו לוויטקוף ולקושנר בפגישה על תפקידם המרכזי בהשגת ההסכם שהחזיר אותם הביתה, והביעו תודה עמוקה לנשיא טראמפ על כך שהעמיד את שחרורם בראש סדר העדיפויות ופעל ללא לאות למען שחרורם, לאחר יותר משנתיים בשבי.

לאחר מכן, קראו שורדי השבי לשליח המיוחד וויטקוף ולקושנר לא לוותר עד שיוחזרו כל 15 החטופים שנותרו בשבי. במהלך הפגישה הבהיר וויטקוף את מחויבותה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית למשימה, והביע ביטחון ביכולת להביא לשחרורם של יתר החטופים.

הנשיא טראמפ התייחס לאחרונה, בנאומו בכנסת בזמן ביקורו בישראל, ליהדותה של בתו איוונקה. זה קרה כשדיבר על חתנו ג'ארד קושנר, מאדריכלי ההסכם הנוכחי, ואמר: "הוא באמת אוהב את ישראל. האמת, כל כך אוהב אותה שהבת שלי התגיירה. הם מאושרים ביחד – לפחות אני חושב שהם מאושרים, אם לא, יש לנו כאן סיפור גדול".