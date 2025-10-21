שורדי השבי גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד הזכורים היטב מסרטון הזוועה של חמאס מרחובות עזה, מסרו היום (שלישי) הצהרה בבית החולים בלינסון שם הם מאושפזים.

שני החטופים הודו לצוות הרפואי על הטיפול המיוחד לו הם זכו, ואמרו שהרגישו "יותר בבית מלון מאשר בבית חולים".

גיא גלבוע דלאל הודה לצוות ואמר: "כשהגעתי לוואן, ההורים שלי אמרו לי שהולכים לבית חולים. אמרתי להם שלא הולכים לבית חולים - הולכים הביתה. ראיתי מזוודות אמרתי להם שהם לוקחים אותי לחו"ל… דמיינתי את זה בראש שלי שונה לגמרי. תומכים בי פה בכל מה שצריך"

בית החולים מסר כי הבוקר התקיים במחלקת השיקום בבילינסון מקבוצת כללית אירוע פרידה מרגש מהשבים, אבינתן, אביתר, גיא, איתן ואלון, לקראת שחרור הדרגתי שלהם בימים הבאים. בצהריים שוחרר השב הראשון מבילינסון , אבינתן אור.

חמשת השבים ביקרו במחלקת השיקום אליה יעברו בשלב הבא של הטיפול, במסגרת שיקום יום.

מנהלת מחלקת השבים פרופ׳ נעה אליקים רז ואביבית זטלמן האחות האחראית, העניקו לכל שב חולצה ועליה שחזור מדויק של המשפט שכתב על הלוח במסוק לבילינסון בכתב ידו המקורי.

אל״מ במיל' יואב בר סלע מפקד הקליטה בביה״ח ברך את השבים ובני משפחותיהם.

ד״ר לנה קורן פלדמן מנהלת בילינסון העניקה תמונה אישית ומרגשת לכל שב מרגע הנחיתה בבית החולים.

צפו בתיעוד מבית החולים.