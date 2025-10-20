המרדף בסמטאות מזרח ירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה על ידי הפרקליטות כנגד חשוד תושב מזרח ירושלים, שכיוון לעבר שוטרים אקדח טעון במהלך ניסיונות בריחה מהם. כך הודיעה היום (שני) המשטרה. 'כיכר השבת' מפרסם את התיעוד המלא והדרמטי מהתקרית.

זה קרה לפני כשבועיים. בתחנת שלם במחוז ירושלים של משטרת ישראל התקבל דיווח על אודות רכב חשוד בתנועה במזרח העיר, בו ישב החשוד. על פי הדיווח, ברכב נמצא כלי נשק טעון בתחמושת - דבר שהעלה חשד ממשי לסיכון חיי אדם. שוטרי תחנת שלם במרחב קדם פעלו במהירות לאיתור הרכב, וכאשר הבחינו בו - הורו לנהג לעצור. אבל הרכב המשיך בנסיעה. בשלב מסויים, נהג הרכב הבחין בשוטרים, עצר את הרכב - והחשוד פרק ממנו כשהוא אוחז באקדח והחל להימלט רגלית. כוחות המשטרה דלקו אחריו בנחישות, תוך שפעלו בהתאם לנוהל מעצר חשוד. במהלך המרדף, החשוד הסתובב לעבר השוטרים בעת שאחז באקדח - וכיוון אותו לעברם. השוטרים, שחשו סכנה ממשית ומיידית לחייהם, ביצעו ירי לעברו ונטרלו אותו, ובכך סיכלו פגיעה אפשרית בשוטרים ובאזרחים חפים מפשע.

כמו בסרט. עצירת הרכב - והמרדף הרגלי בסמטאות אחרי החשוד עם האקדח ( צילום: דוברות המשטרה )

הנשק שנתפס ברשות החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

החשוד, תושב מזרח ירושלים בן 28, פונה במצב קשה לטיפול רפואי בבית החולים והנשק שהיה ברשותו נתפס בזירה על ידי השוטרים. התברר כי הנשק היה טעון במחסנית מלאה בתחמושת.

מעצרו של החשוד הוארך על ידי בית המשפט מעת לעת, ובמהלך החקירה גובשה נגדו תשתית ראייתית. היום בתום החקירה, כאמור, הפרקליטות הגישה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל שימוש בנשק חם ובניסיון לפגוע בכוחות הביטחון. אנו נמשיך לפעול בנחישות, במקצועיות ובאפס סובלנות כלפי עבריינים חמושים וכלפי כל מי שיסכן חיי אדם, עד למיצוי הדין עמו במלואו", נמסר מהמשטרה.