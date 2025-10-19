עם תום הפסקת האש - הוצאות להורג ע"י אנשי חמאס ( צילום: רשתות ערביות )

על רקע המלחמה המתמשכת ברצועת עזה, ובמיוחד לאחר הפסקת האש, מתגלים בקיעים עמוקים בשליטת חמאס שמתורגמים לעימותים פנימיים אלימים בין ארגון הטרור לבין חמולות ומיליציות חמושות. קבוצות שחלקן נתמכו, חומשו או שיתפו פעולה עם ישראל, משלמות כעת מחיר דמים.

ישראל, במהלך המלחמה, נקטה במספר צעדים שנועדו לבסס מציאות חדשה ביום שאחרי חמאס, וזאת באמצעות יצירת ותמיכה במיליציות בצפון ובדרום הרצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אף הצהיר בפומבי ביוני (2025) שישראל מחמשת חמולות המתנגדות לחמאס, אם כי לא פירט אילו חמולות. בין המיליציות הללו, קיימות שש או שבע קבוצות כאלו, כאשר חלקן בולטות במיוחד: "הכוחות העממיים": מיליציה זו מזוהה באופן נרחב כנתמכת על ידי ישראל, והיא מובלת על ידי יאסר אבו שבאב משבט הבדואים תראבין. חמאס התעמת עם "הכוחות העממיים" במספר הזדמנויות מאז ספטמבר 2024, בטענה שהם משתפי פעולה עם ישראל. למעשה, הארגון של אבו שבאב אף פרסם מודעות גיוס ברשתות החברתיות, והבטיח משכורות חודשיות. חמולת אל-מג'ידה ו"כוח התקיפה נגד טרור": ישראל דווחה כתומכת גם בקבוצה בשם "כוח התקיפה נגד טרור" בראשות חוסאם אל-אסטל, חבר בחמולת אל-מג'ידה. חמולת אל-מג'ידה היא חמולה ענקית בדרום הרצועה (חאן יונס) המונה כ-15,000 איש וחבריה מחומשים. למרות דיווחים על שיתוף פעולה נרחב, חמולות אחרות, דוגמת חמולת דוג'מוש , אשר חבריה מעורבים בפלגים פוליטיים שונים, הכחישו קשר לישראל, אף שאחד ממנהיגיהם, ניזאר דוג'מוש, סיפר כי צה"ל יצר עמו קשר בנוגע לניהול אזור הומניטרי. מיד לאחר תקופת הלחימה, חמאס הבהיר כי הוא מתחיל בטיפול במיליציות המשתפות פעולה עם ישראל. חמאס פועל לבסס את עצמו כ"בעל הבית" ברצועה, והחל בחיסולים. בספטמבר 2025, הודיעו הרשויות המנוהלות על ידי חמאס בעזה על הוצאתם להורג של שלושה גברים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל. גורם ביטחוני פלסטיני מטעם ממשל חמאס אמר כי ההוצאות להורג בוצעו על ידי "חדר המבצעים המשותף של ההתנגדות הפלסטינית".

יאסר אבו שבאב ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראים שלושת הגברים כשהם כורעים על ברכיהם ועיניהם מכוסות, ולאחר מכן בועטים בהם על מנת שישכבו על בטנם ונורים למוות מול קהל רב. מדובר באחת ההפגנות הגרפיות ביותר של ענישה פומבית על ידי חמאס במהלך המלחמה. המטרה של ההוצאות להורג, לפי חמאס, היא לשלוח "מסר ברור ולשמש הרתעה לכל מי שמתפתה לשתף פעולה עם הכיבוש".

החיסולים הללו משקפים חשש "עמוק" בקרב חמאס מפני הקבוצות היריבות. אנשי המיליציות הללו, כולל אנשים שקשורים לאבו שבאב, היו בין המוצאים להורג. בנוסף, דווח על עימותים עזים, כגון הקרבות בין חמולת דוג'מוש לכוחות הביטחון של חמאס, שבהם נהרגו לפחות 27 בני אדם, כולל שמונה אנשי חמאס.

התנהגות חמאס כלפי המיליציות האלה היא ברורה: הארגון מכריז עליהן מלחמה ורוצה לנקום בהן על כל הסיוע שנתנו לישראל. איש מאנשיו של יאסר אבו שבאב, שנדפס על ידי חמאס, חוסל לאחר 50 יום בשבי.

בראיון בתקשורת הזהיר הכתב הצבאי צבי יחזקאלי את ישראל מפני נטישת הקבוצות הללו: "אסור להפקיר אותם". אם ישראל תפקיר את המיליציות הללו, זה יהיה "לקח לא טוב" עבור כל אותם גורמים ששיתפו או שוקלים לשתף פעולה עם ישראל בעתיד.

הקבוצות הללו מתמודדות עם סכנה מיידית שכן חמאס ירצה לנקום בהן. כל עוד המלחמה נמשכת, חמאס מתקשה לדכא את הקבוצות הללו שנעות בחופשיות באזורים שבשליטת ישראל, אך ברור כי חמאס פועל במלוא העוצמה כדי למחוץ את "האתגרים העולים" מצד המיליציות הפלסטיניות.