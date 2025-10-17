כיכר השבת
נפרדים בשמחה

הרבי פיזז עם ספר התורה לפני הריסת בית המדרש לבנייה מחודשת

חג הסוכות והושענא רבה נחגגו בחצר הקודש אלכסנדר בהתרוממות רוח גדולה, כשמעל הכל ריחפה תחושת היסטוריה ופרידה | התיעוד המרומם מביא רגעים נבחרים מעבודת הקודש של האדמו"ר מאלכסנדר, במהלך ימי החג ויום הושענא רבה | רגע השיא נרשם ביום טוב שני של גלויות בשמחת תורה, האדמו"ר הופיע בהדרו במניין המיוחד שנערך לבני חוץ לארץ בהיכל בית מדרשו, ופיזז לכבודם עם ספר התורה. מדובר באחד האירועים האחרונים בהיכל בית המדרש המיתולוגי, לפני הריסתו המתוכננת, לטובת בנייתו מחדש לתפארה (חסידים)

חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
הקפות לבני חו"ל באלכסנדר (צילום: שוקי לרר)

