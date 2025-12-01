שרת התחבורה מירי רגב הודיעה בוועידת התחבורה, התשתיות והאנרגיה של ynet ו"ידיעות אחרונות" כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה.

השרה קשרה את עומסי התנועה בכבישים ואת תאונות הדרכים לאורח הנהיגה של הציבור, והדגישה כי העיקרון הוא אחריות אישית של הנהגים. לדבריה, עיקר הסיכון בתאונות נובע מהגורם האנושי – נהיגה בשכרות, נהיגה בעייפות או שימוש בטלפון נייד.

כחלק מהאכיפה החדשה כנגד התופעה, יינתנו קנסות עצומים לעבריינים. בדוח הראשון עבור מסרון שנשלח בטלפון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב.

במקביל, השרה קראה לציבור להעדיף תחבורה ציבורית כדי להפחית את הפקקים והבטיחה כי משרד התחבורה עובד על פתרונות, כולל סלילת קו רכבת מקריית שמונה לאילת.

"אחת הסיבות לתאונות הדרכים - 80% הם כתוצאה מהגורם האנושי. אדם נוסע ומסמס, נוסע כשהוא עייף, כשהוא שותה אלכוהול", אמרה השרה במהלך הועידה. לדבריה, "המשטרה ומשרד המשפטים והרלב"ד אמורים להציג שבע עבירות שגרמו להכי הרבה תאונות, ומולן, מה הם מציעים לענישה. נודיע לציבור, ואז הניידות יסתובבו בכבישים ויתפסו את אלה שעושים עבירות".