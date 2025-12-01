יממה אחרי בקשת החנינה, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר (שני) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

שני המנהיגים הדגישו בשיחתם את החשיבות והמחויבות לפירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה, ודנו בהרחבת הסכמי השלום.

על פי לשכת ראש הממשלה, נשיא ארה״ב טראמפ הזמין את ראש הממשלה נתניהו לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב.

בהודעת לשכת ראש הממשלה, נרמז כי הרקע לשיחות ולהזמנה לבית המשפט, הוא הרחבת הסכמי השלום, במקביל, עדותו של נתניהו מחר בוטלה באישור בית המשפט בשל סיבות ביטחוניות.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פרסם לפני זמן קצר הודעה ברשת החברתית שלו, בה הוא הבהיר כי הוא מרוצה מהמצב בסוריה.

"ארצות הברית", כתב טראמפ: "מרוצה מאוד מהתוצאות שהוצגו בסוריה, באמצעות עבודה קשה ונחישות. אנו עושים כל שביכולתנו כדי לוודא שממשלת סוריה תמשיך לעשות את מה שנועד, שהוא משמעותי, על מנת לבנות מדינה אמיתית ומשגשגת".

עוד כתב טראמפ: "אחד הדברים שעזרו להם מאוד היה ביטול הסנקציות החזקות והנושכות שלי - אני מאמין שזה הוערך מאוד על ידי סוריה, הנהגתה ועמה! חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה, ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחותה של סוריה למדינה משגשגת".

"נשיא סוריה החדש", כתב טראמפ: "אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טווח ומשגשגת. זוהי הזדמנות היסטורית, והיא מוסיפה להצלחה שכבר הושגה לשלום במזרח התיכון!".

כזכור וכפי שדווח, צבא ארצות הברית הודיע אמש (ראשון) כי השלים מבצע מקיף ואינטנסיבי נגד ארגון הטרור דאעש במחוז ריף דמשק שבדרום סוריה. במהלך המבצע, הושמדו 15 אתרים של הארגון אשר שימשו לאחסון מצבורי נשק גדולים.

על פי הדיווח מפיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הפעולה בוצעה בשיתוף פעולה עם כוחות סוריים. ההפצצות, שנמשכו כשלושה ימים בשבוע שעבר, כוונו להשמדת כמות גדולה של אמצעי לחימה.

במהלך התקיפות הושמדו יותר מ-130 רקטות ומרגמות, מקלעים, מוקשים נגד טנקים, ובמיוחד חומרים רבים שנועדו לבניית מטעני חבלה מאולתרים (מטעני גח"ל). המבצע נועד לפגוע משמעותית ביכולת המבצעית של דאעש להוציא פיגועים באזור.