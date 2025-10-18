כיכר השבת
הממשלה תאשר: שם המלחמה יוחלף מ'חרבות ברזל' ל'מלחמת התקומה'

שרי הממשלה יאשרו מחר את שינוי שם המלחמה שפרצה לפני שנתיים מ'חרבות ברזל' ל'מלחמת התקומה' | העלות: 2 מיליון שקל (פוליטי)

4תגובות
הטבח בקיבוץ בארי (צילום: מאיר אלפסי)

שרי הממשלה יאשרו מחר (ראשון), בישיבת הממשלה השבועית, את שינוי שם המלחמה מ'' ל'מלחמת התקומה'.

בהצעת ההחלטה נכתב: "המלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר 2023 , כ"ב בתשרי התשפ"ד, שהחלה במתקפה רצחנית מרצועת עזה והתפתחה למלחמה בשבע חזיתות, וששמה הזמני היה 'חרבות ברזל', תיקרא מעתה 'מלחמת התקומה'".

בדברי ההסבר נכתב נכתב לשרים: "ביום שבעה באוקטובר 2023 , בעיצומו של חג שמחת תורה התשפ"ד, פתחו מחבלי החמאס במתקפה רצחנית על מדינת ישראל, שבמסגרתה פלשו מרצועת עזה וטבחו באנשים, נשים, זקנים וטף.

"במסגרת המלחמה שנפתחה בתאריך זה, ששמה הזמני היה "חרבות ברזל", פעלו צה"ל וגופי הביטחון של מדינת ישראל בשבע חזיתות שונות: ברצועת עזה, באיו"ש, בלבנון, בסוריה, באיראן, בתימן ובעירק".

"כעת", יתבקשו השרים לאשר: "מוצע כי שמה הרשמי של המלחמה יהיה 'מלחמת התקומה'. זאת, על רקע האופן שבו נפתחה, התפתחותה לכדי מערכה בשבע חזיתות שונות, ובהיותה של מלחמה זו אבן דרך בתקומת מדינת ישראל".

במשרד ראש הממשלה ציינו כי העלות לשינוי שם המלחמה תהיה 2 מיליון שקל: "על בסיס התקציב הקיים".

0 תגובות

4
הנה, שיניתם את השם ברגע אחד בחינם, על מה 2 מיליון שקל?? מישהו יכול להסביר?
שייקה
3
תפקיד חדש לבאבאות.. ויקרא שמו בישראל... ומרוויחים 2 מיליון שקל..... מישהו יכיל להסביר למה לשנית שח עולה כסף ?? ועוד 2 מיליון ???
ירושלמי
2
על מה שתי מיליון שקל?
אכגי
1
למה עולה
לא מבין

