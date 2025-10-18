כיכר השבת
במרכז החסידות בחיפה

החסידים מחו"ל פתחו במעמד הקפות והרבי הצטרף לריקוד עם הילדים

חג הסוכות ושמחת תורה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ ברמת ויז'ניץ הגיעו לשיאם במעמדי הוד, כשהרגע המרטיט נרשם במוצאי החג, עת האדמו"ר רקד בהתלהבות עם ילדי החסידות שהגיעו מחוץ לארץ (חסידים)

מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)

ימי חג הסוכות ושמיני עצרת-שמחת תורה בחצר סערט ויז'ניץ היוו חוויה רוחנית יוצאת דופן לאלפי החסידים, ובמיוחד עבור החסידים שהגיעו מחו"ל לשהות בחגי תשרי במחיצת הרבי.

במהלך ימי החג תועדה עבודת הקודש המיוחדת בצל האדמו"ר: החל מעבודת הנענועים, דרך השולחנות הטהורים המרוממים שנערכו לכבוד האושפיזין, ועד יום הושענא רבה בלהט אש קודש.

המעמד המרכזי והמרגש של סיום החג התקיים במוצאי שמחת תורה במעמד הקפות שניות. מיד לאחר ההבדלה והפרידה מן החג, פצחו החסידים מחו"ל במעמד ההקפות המסורתי מול פני הקודש. חסידים אלו, שהגיעו מרחבי העולם במיוחד כדי להיות בחצר הקודש בימים הנוראים ובחגים, ביטאו את שמחתם והתקשרותם לתורה בריקוד סוער.

הרבי, שעודד את החסידים בעוז ובשמחה, הפליא בריקודו המרומם, אך השיא נרשם עת הצטרפו למעגל הריקודים ילדי החסידות הצעירים שהגיעו אף הם עם הוריהם מחו"ל.

במחזה נדיר ומרטיט, פצח האדמו"ר שליט"א בריקוד נלהב עם הילדים, כשהוא סוחף אותם ואת הקהל כולו לשמחה שסימל את נעילת את ימי החג המרוממים באוירה של קדושה, שמחה והתעלות.

סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
סוכות בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
הושענא רבה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי שמחת תורה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)

