כיכר השבת
בהשראת דאע"ש

הותר לפרסום: שב"כ שם את ידו על בדואי שתכנן פיגוע בתחנת אוטובוס

שב״כ ומשטרת ישראל עצרו אזרח ישראלי, תושב הנגב, בחשד לתכנון פיגוע בתחנת אוטובוס בבאר שבע בהשראת ארגון הטרור דעא״ש (חדשות משטרה)

המעצר של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)

בחודש האחרון בפעילות שב"כ והמשטרה, נעצר אזרח ישראלי, כבן 18, תושב הנגב, בחשד לפעילות ביטחונית בהשראת ארגון הטרור המדינה האסלאמית (דעא״ש).

חקירתו בשב״כ העלתה כי האזרח עסק בתכנים ובאידיאולוגיה הקיצונית של הארגון, ביצע פעולות לטובת ייצור מטענים, וזאת כחלק מתכנון פיגוע התאבדות כנגד חיילים בתחת אוטובוס בבאר שבע. בנוסף, החזיק במסמכים העוסקים בהדרכת אופן הכנת חומרי נפץ ומטענים לקידום פעילות ביטחונית.

בתום חקירה משותפת של שב״כ והמשטרה היום (רביעי), הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור הכולל עבירות שעניינן הכנה למעשה טרור, קבלת הדרכה למטרות טרור ועבירות נשק.

מדובר בסיכול משמעותי, השופך אור על השפעת ארגון הטרור דעא״ש בישראל, אשר בהשראתו בוצעו בעבר פיגועים רצחניים.

מהדוברות המשותפת נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או זיקה של אזרחים ישראלים לפעילות טרור, לרבות לארגון דעא״ש, וימשיכו לפעול ביתר שאת לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים".

המעצר של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
המעצר של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר