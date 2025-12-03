בחודש האחרון בפעילות שב"כ והמשטרה, נעצר אזרח ישראלי, כבן 18, תושב הנגב, בחשד לפעילות ביטחונית בהשראת ארגון הטרור המדינה האסלאמית (דעא״ש).

חקירתו בשב״כ העלתה כי האזרח עסק בתכנים ובאידיאולוגיה הקיצונית של הארגון, ביצע פעולות לטובת ייצור מטענים, וזאת כחלק מתכנון פיגוע התאבדות כנגד חיילים בתחת אוטובוס בבאר שבע. בנוסף, החזיק במסמכים העוסקים בהדרכת אופן הכנת חומרי נפץ ומטענים לקידום פעילות ביטחונית.

בתום חקירה משותפת של שב״כ והמשטרה היום (רביעי), הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור הכולל עבירות שעניינן הכנה למעשה טרור, קבלת הדרכה למטרות טרור ועבירות נשק.

מדובר בסיכול משמעותי, השופך אור על השפעת ארגון הטרור דעא״ש בישראל, אשר בהשראתו בוצעו בעבר פיגועים רצחניים.

מהדוברות המשותפת נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או זיקה של אזרחים ישראלים לפעילות טרור, לרבות לארגון דעא״ש, וימשיכו לפעול ביתר שאת לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים".