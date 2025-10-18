הבעל שם טוב הקדוש פנה יום אחד למגיד ממעזריטש ואמר לו "אני נותן לך עכשיו יין שרף, ונשתה ביחד לחיים", שאל המגיד, לכבוד מה?

המשיך הבעל שם טוב ואמר: "עכשיו ממש נולד בן שיהיה מליץ טוב על ישראל, ולא נצטרך עוד למלאך מיכאל שימליץ טוב על ישראל", מי זה התינוק שנולד?

לימים הוא סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זכותו תגן עלינו.

ואז אמר הבעל שם טוב למגיד: "הצדיק הזה שנולד עכשיו הוא לא יהיה מהחסידים שלי, הוא יהיה חסיד אצלך, ואמסור בידך סימן שתדע מי הוא, כשאתה תהיה בתפילת שחרית לפני אמירת הודו, ויבוא אליך אברך ויבקש ממך שתמתין לו לתפילה כי הוא הולך לטבול במקוה, אז תדע שהוא הילד שנולד היום".

לימים נכנס אברך לבית המדרש של המגיד הגדול בעיירת מעזריטש, וניגש אל השליח ציבור וביקש ממנו שימתינו לו כי הוא הולך לטבול במקוה.

השליח ציבור היה המום מבקשה כזו של אברך צעיר, וניגש אל המגיד ממעזריטש וסיפר לו על האברך המוזר עם הבקשה המוזרה עוד יותר, שברצונו שנחכה לו עד אחרי שיטבול...

אז מיד נזכר המגיד ממעזריטש בסימן שמסר לו הבעל שם טוב, ואכן הורה שהציבור ימתין בתפילה עד שהאברך יחזור מהמקוה.

ומאז נהפך רבי לוי יצחק מברדיטשוב – סנגורן של ישראל לתלמידו המובהק של המגיד ממעזריטש, זכותם תגיד עלינו.