"הזמן עצר מלכת": תיעוד מרהיב מנענועי הרבי מרחמסטריווקא לפני כניסת שמחת תורה

הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)

הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)

1
מתי התחילו להתפלל?
דוד לייב

