אש של דבקות הכביש נסגר לתנועה | לאור לפידים: כך ליוו החסידים את הרבי לאחר נעילת החג מעמד מרגש נערך אמש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם נסגר קטע הכביש עד ל'כיכר ברטנורא', עם צאתו של האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, מבית מדרשו – כשהוא נוסע לאיטו ברכבו, ה'טויוטה סיאנה' | לאורך הציר, המתינו מאות חסידים נרגשים שהחזיקו בידיהם לפידי אש בוערים, וקיבלו את פני הרבי באהבה ובדבקות, מתוך שירה |כך נחתם חודש גדוש ועמוס ביראת שמים, בצל קודשו של האדמו"ר, אשר הרעיף מהודו הרוחני על חסידיו הרבים, במועדים, בטישים, בשיחות ובמעמדי קודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:29