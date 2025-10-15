לאחר חודש תשרי גדוש בעבודת הקודש ורצף חגים מרגש ליוו אמש (מוצאי שמחת תורה) מאות חסידי מחנובקא בעלזא את מורם ורבם האדמו"ר במעמד "באגלייטען" המסורתי המלווה באווירת קודש מיוחדת במינה
המעמד התקיים לאחר השולחן הטהור של נעילת החג ומעמד "שטייענדיגע תורה" המפורסם והעוצמתי שבו משמיע הרבי דברי תורה והתעוררות מתוך עמידה.
הרחוב המרכזי של האדמו"ר מגור וציר הנסיעה עד ל'כיכר ברטנורא' נסגרו לתנועה, וזאת כדי לאפשר את קיומו של מעמד ה'באגלייטען' המפואר – ליווי הרבי מביתו.
במרכז המעמד, נסעה לאיטה מכונית ה'טיוטה סיאנה' של האדמו"ר, כשבצידי הכביש עמדו מאות חסידים נרגשים ודומעים, אוחזים בידיהם לפידי אש בוערים, מעמד הליווי התנהל בסדר ומשמעת מופתית.
במעמד נצפה הגאון רבי יהודה אריה דינר רב בית הכנסת "דברי שיר" בבני ברק שעמד לצד הרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר ראש ישיבת מחנובקא בעלזא.
