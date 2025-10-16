רבי נחמן - פרשת בראשית

רוצה לחיות בגן עדן? תקרא!

יש לך בחירה איפה לחיות: בגן עדן או בגיהינום, ושלא תטעה:

הגן עדן והגיהינום של חייך לא מתחילים בעולם הבא, הם כאן - בעולם הזה.

בכל בוקר, שערי גן עדן וגיהינום נפתחים ואתה בוחר להיכן להיכנס:

מה בחרת היום?

איפה נמצאים גן עדן וגיהינום?

בכל רגע נתון, יש לך בחירה – היכן לטייל... והבחירה חופשית!

אתה בנוי מארבע יסודות: אש ורוח, מים ועפר, שמקבילים:

לארבע יסודות רוחניים, שמצויים במידות שלך.

לכל יסוד יש צד חיובי ושלילי, לדוגמא:

אש – אש השמחה וההתלהבות, וגם אש – הכעס וגאווה.

עפר – נמוך כעפר מרגיש ענווה, והיפוכו - דכאון ועצבות.

מים – זרימת הרצון להרגיש תענוג רוחני, וכנגדו לזרום לתענוגי עולם הזה.

רוח – חשיבה שנושבת לעולם רוחני עשיר, וכנגדו – לשון הרע, שקר וחנופה, ועוד.

אתה יכול להעביר את יומך במשרד מפואר או בעבודה הכי פשוטה, אבל:

האם אתה מרגיש בגן עדן או בגיהינום תלוי איך תשתמש בארבע יסודות מידותיך.

אתה אש? מצוין! אתה מתפלל בהתלהבות, אבל – כשאתה כועס...

לא בחרת מה יהיה הטבע הבסיסי שלך...

אפשר להשתנות? בהחלט, בראתי יצר הרע – והתורה תבלין!

הכעסן – לא עלתה לו אלא רגזנותו

כשאתה כועס, מי סובל? האדם שאתה כועס עליו או אתה?

יש לך תאווה ל... רצונך לא מולא, אתה כועס ומבועס...

רק עבודה על המידות מעבירה את האדם לחיים - מגיהינום לגן עדן.

"יצר לב האדם רע מנעוריו" והדרך להישאר בחיים, היא:

לעבוד על המידות הטבועים בך.

פר' בראשית, מלמדת את סוד החיים – איך חיים בגן עדן...

לפתות את האדם – להיכנס לגן עדן?

"ויקח ה' אלוקים" אומר רש"י: לקחו בדברים נאים ופיתה אותו להיכנס לגן עדן. למה הקב"ה צריך לפתות את האדם הראשון להיכנס לגן עדן?

הכניסה לגן עדן, מצריכה מלחמת עולם נגד התאוות והמידות הלא טובות. הקב"ה ברא אותך עם מידות שתואמות את תוכנית ויעוד חייך!

פרויקט חיים, לכל - החיים!

"יצר לב האדם רע מנעוריו" – קשה להתגבר על יצר זה או אחר, אבל:

לא אתה בחרת את – פרויקט חייך!

"לא עליך המלאכה לגמור, ולא בן חורין אתה להיבטל ממנה" לא יעזור לך לרטון או להתנגד למידות שנולדת איתן, לתקן מידה אחת יותר קשה מללמוד את כל הש"ס.

להילחם בטבע המולד, זאת מלחמת חיים - לכל החיים.

מדוע לפתות את האדם הראשון להיכנס לגן עדן?

"פיתהו בדברים" – לפתות את האדם להיכנס לגן עדן?

כדי שיסכים לעבוד על 'פרויקט' חייו!

חייך הם 'מסלול' מלא מכשולים, וכדי לעבור אותם צריך לעשות אימונים מפרכים ש'מפרקים' את הגוף, מסלול – כמעט בלתי עביר!

הדרך לגן עדן רצופה: הצלחות וכישלונות, עליות וירידות, נפילות ואכזבות ועוד עד ל'פיצוץ' שנגמר בייאוש.

מה הקב"ה מצפה מהאדם?

רבי נחמן נותן תקווה ונחמה, ואומר שהקב"ה רוצה את הרצון והכיסופין של האדם לעבוד על עצמו, וההשתדלות שלך היא:

בכל פעם לנסות מחדש, מבלי להתייאש מכישלונות העבר.

השכר שתקבל לא תלוי בתוצאה, אלא, על כמה רצון היה לך לשבור את מידותיך, והאם קמת אחרי שנפלת? והאם תזכור שתשובה קדמה לבריאת העולם?

בכל פעם שתיפול ותקום מחדש, תזכור:

שבעים שנות סבל שוות, עבור - דקת תענוג בגן עדן.

והדרך להצלחה היא - להתחיל בכל פעם מחדש!

דבקות בקב"ה – ה'גן עדן' של העולם הזה!

אומר רבי נחמן, הדבקות בקב"ה היא - הגן עדן של האדם, ושווה כל שעובר על האדם, אם הוא מגיע לדבקות בה'.

הגן עדן זה - הקב"ה! להתחבר ולדבק בו, זה - לחיות בגן עדן אמיתי.

חיבור לקב"ה, הוא – חיבור לשורש ולמקור, והוא - הגן עדן האמיתי!

התענוג וההנאה הכי עוצמתיים שיש בעולם - מצוי שם!

התענוג האלוקי הוא השורש והמקור לכל ההנאות, הוא – תמצית התענוג.

כשאתה דבק בקב"ה, אתה דבק – בכל ההנאות כולם!

כל ההנאות הרוחניות והגשמיות, כלולות - בגן עדן של הקב"ה.

והדרך לגן עדן היא, לזכור:

שאין שום ייאוש בעולם, רק - להמשיך להילחם בכל הכח!

פעם תצליח ופעם תיפול, והקב"ה מבקש שתדבק בו, ותמשיך לנסות.

הקב"ה לא סופר הצלחות, הוא מונה כל שניה של רצון - לעשות רצונו, ואת הרצון לעבוד על המידות, ככה מתקדמים בשביל - לגן עדן.

מתי הצעידה הזאת – כבר תגמר?

"ויקח ה' אלוקים את האדם וינחהו בגן עדן" – הקב"ה לקח את האדם והניח אותו בגן עדן, וגם אותנו הוא הניח שם, רק כמה ממידותנו הם 'אבני נגף' בדרך לגן עדן – ויש לסלק את המכשול... לאט לאט בשלבים.

חלקיק תיקון המידה, הוא - עוד חלקיק פסיעה לתוך גן עדן!

אתמול כעסת חמש פעמים ביום... וואוו – איזה גיהינום!

היום כעסת רק ארבע פעמים, עשית – התקדמת לגן עדן שמולך!

כפי שתעבוד על מידותיך, כך תפסע בדרך - לגן עדן של חייך...

ושאלת: מתי הצעידה הזאת תגמר?

תרגיע, ותנשום עמוק, היא תגמר כאשר תנשום את - נשמת אפיך האחרונה...

הבחירה בידך – שני שבילים לפניך...

יש לך בחירה, האם לצעוד לגן עדן של חייך או, אתה כבר יודע לאיפה...

יש שכר על כל פסיעה, ובבקשה, בלי להשוות לחברך...

"המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" – הקב"ה מלמד אותך, נו, שבכל יום אתה יכול להתחיל מחדש, ולהתחדש בעבודת ה', וזה מה שהוא מצפה ממך.

'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' – אומר רבי נחמן, אפילו אלף פעם ביום.

לפסוע לגן עדן זה, לפורר את חלקי הנפש הבהמית, ולהאיר את הנשמה האלוקית, ה'חלק אלוק ממעל' מאיר ומתעלה – לגן עדן.

וגם אם נפלת, בשבילך נבראה התשובה – לפני בריאת העולם!

הקב"ה – משלם במזומנים, ויש לו בשפע...

שנזכה, אמן!