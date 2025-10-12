רגעי שיא "הרבי נכנס למעגל": תיעוד ענק מהמחול הנלהב של האדמו"ר מסאטמר תיעוד ענק משמחת בית השואבה בחצר הקודש סאטמר: אלפי חסידים רקדו בהתלהבות, ואז אירעה ההפתעה, האדמו"ר נכנס לתוך מעגלי הרוקדים ופצח במחול נלהב יחד עם קהל חסידיו. רגעים של דבקות ושמחה שנצרבו בלבבות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:58