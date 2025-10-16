כיכר השבת
"מבקשים מכולם להצדיע"

אחרי שגופתה הוחזרה | זה הסוד שמשפחת הימן חשפה על ביתם, ענבר הי"ד

אחרי שארגון הטרור חמאס, החזיר הלילה את גופתה של ענבר הימן הי"ד, וגופתה זוהתה במכון המשפטי, המשפחה פרסמה על שירותה הצבאי שנשמר עד כה מטבע הדברים בסוד (חדשות בארץ)

ענבר הי"ד בשירותה הצבאי (צילום: באדיבות המשפחה)

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו הלילה (בין רביעי לחמישי) נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

לאחר שהגופה זוהתה והוחזרה לקבורה בקבר ישראל, משפחתה של ענבר הימן ז״ל ביקשה למסור: ״ענבר אהובה שלנו חזרה הביתה. להורים שלה, לאח שלה, אלינו. זאת הרגשה שאי אפשר בכלל לתאר, שמחה מהולה בעצב גדול. עכשיו ענבר תזכה למנוחה ולכבוד שהיא כל כל ראויה לו".

עוד מסרה המשפחה: "אנחנו בטוחים שאם ענבר הייתה הייתה כאן היום היא הייתה מצווה אותנו להמשיך ולהילחם עבור כל 19 האחים שלה שנותרו בשבי".

לסיום חשפה משפחתה של ענבר הי"ד: "ענבר שלנו, מלח הארץ, הייתה מפקדת 3 שנים בקרקל. אנחנו מצדיעים לך ומבקשים מכל הציבור להגיע ולהצדיע לך. גיבורת ישראל״.

בהודעת משרד ראש הממשלה על החזרת גופתה של ענבר נאמר: "ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות הימן ואלאטרש ושל כל משפחות החטופים החללים.

"הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

במשרד רה"מ הדגישו: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

בצה"ל הוסיפו פרטים ומסרו כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ענבר הימן הי"ד, נרצחה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתה נחטפה לרצועת עזה.

ענבר הי"ד, בת 27 במותה, נחטפה מפסטיבל הנובה, ובתאריך 15 בדצמבר 2023 נקבע מותה. הותירה אחריה הורים ואח".

