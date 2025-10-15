כיכר השבת
מתן אנגרסט שיתף את הנשיא איך הוא שמע על שחרורו הקרוב | צפו בשיחה

יומיים אחרי שחרורו מהשבי הנורא של חמאס בעזה, נשיא המדינה התקשר בשיחת וידיאו למתן אנגרסט, כדי לחזקו ולעודדו, במהלך השיחה שיתף אותו מתן בתחושות שהיו לו | צפו (חדשות בארץ)

השיחה של מתן אנגרסט עם הנשיא (צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר)

השמחה מחזרת כלל החטופים החיים הביתה: שוחח הצהריים (רביעי), עם מתן אנגרסט, ששוחרר שלשום משבי חמאס חזרה ארצה למשפחתו.

מתן אמר לנשיא: ״אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה על כל המעטפת על כל הזמן הזה שליוותם אותי גם מרחוק, על הזכות להלחם על המדינה הזאת. רציתי להגיד שאני גאה במדינה הזאת באמת!״.

הנשיא השיב: ״אנחנו גאים בך. אתה הבן של עם ישראל כולו, אתה יודע? אתה כבר מנחש וכבר שמעת איך המשפחה שלך חדרה ללבות של כולנו. זה מרגש מאוד, וכולנו מכירים אותך, שתבין. אתה תבוא לפה עם ההורים, האחים, הסבים והסבתות. הם היו פה ורק אתה היית חסר- אז אתה מוזמן, ממש.״

מתן שיתף את הנשיא, כי לא ידע דבר על המתרחש עד שחרורו: ״אני הייתי עם עוד חטוף ולא ידענו כלום עד יום שבת. ביום שבת העלו אותנו ככה מהמנהרות.״

הנשיא השיב וחתם את שיחתם: ״אתה יודע, ההורים שלך, אח שלך וכל המשפחה באמת, הם סיפרו את הסיפור שלך וזה התחבר כל כך עמוק לנרטיב הלאומי הכי עמוק שיש. אתה באמת גיבור לאומי שלנו ואני מאוד מאוד מתרגש לדבר איתך ואני מצפה לראות אותך פה בירושלים. מצדיעים לך, תודה רבה יקירי.״

מתן סיים את השיחה עם הנשיא באומרו: ״עם ישראל חי!״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

וואי וואי איך היד שלו רועדתתת
ריקי

