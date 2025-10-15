השמחה מחזרת כלל החטופים החיים הביתה: נשיא המדינה הרצוג שוחח הצהריים (רביעי), עם מתן אנגרסט, ששוחרר שלשום משבי חמאס חזרה ארצה למשפחתו.

מתן אמר לנשיא: ״אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה על כל המעטפת על כל הזמן הזה שליוותם אותי גם מרחוק, על הזכות להלחם על המדינה הזאת. רציתי להגיד שאני גאה במדינה הזאת באמת!״.

הנשיא השיב: ״אנחנו גאים בך. אתה הבן של עם ישראל כולו, אתה יודע? אתה כבר מנחש וכבר שמעת איך המשפחה שלך חדרה ללבות של כולנו. זה מרגש מאוד, וכולנו מכירים אותך, שתבין. אתה תבוא לפה עם ההורים, האחים, הסבים והסבתות. הם היו פה ורק אתה היית חסר- אז אתה מוזמן, ממש.״

מתן שיתף את הנשיא, כי לא ידע דבר על המתרחש עד שחרורו: ״אני הייתי עם עוד חטוף ולא ידענו כלום עד יום שבת. ביום שבת העלו אותנו ככה מהמנהרות.״

הנשיא השיב וחתם את שיחתם: ״אתה יודע, ההורים שלך, אח שלך וכל המשפחה באמת, הם סיפרו את הסיפור שלך וזה התחבר כל כך עמוק לנרטיב הלאומי הכי עמוק שיש. אתה באמת גיבור לאומי שלנו ואני מאוד מאוד מתרגש לדבר איתך ואני מצפה לראות אותך פה בירושלים. מצדיעים לך, תודה רבה יקירי.״

מתן סיים את השיחה עם הנשיא באומרו: ״עם ישראל חי!״.