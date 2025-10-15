מרגש ומחזק | צפו מסר רוחני עמוק: זה מה שהיה רשום על הצמיד שנתן שורד השבי לשר הביטחון כ"ץ במהלך ביקורו של שר הביטחון בבית החולים, הוא נפגש עם שורד השבי בר קופרשטיין, שהעניק לו צמיד ועליו כתוב: "אני בידיים של בורא עולם | צפו במפגש המיוחד בין השניים (חדשות בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 13:25