מרגש ומחזק | צפו

מסר רוחני עמוק: זה מה שהיה רשום על הצמיד שנתן שורד השבי לשר הביטחון כ"ץ

במהלך ביקורו של שר הביטחון בבית החולים, הוא נפגש עם שורד השבי בר קופרשטיין, שהעניק לו צמיד ועליו כתוב: "אני בידיים של בורא עולם | צפו במפגש המיוחד בין השניים (חדשות בארץ)

כ"ץ עם בר קופרשטיין (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)

שר הביטחון ביקר הבוקר (רביעי) בבית החולים שיבא תל השומר וישב לשיחה עם שורד השבי .

קופרשטיין שהשתחרר אחרי שנתיים קשות בשבי האכזרי של חמאס, הוא חייל צה"ל ולוחם בחטיבת הנח"ל. לביקור התלווה ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא.

שר הביטחון שמע מבר על תקופת השבי שלו והודה לו על גבורתו ב-7 באוקטובר כשסייע למשתתפי מסיבת הנובה והעניק לחלקם טיפול רפואי עד שנחטף בידי ארגון הטרור חמאס.

שר הביטחון הדגיש את המחויבות להשבת כל החללים החטופים - ושזו המשימה העליונה לצד פירוק החמאס מנשק ופירוז עזה.

