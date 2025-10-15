כ"ץ עם בר קופרשטיין (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (רביעי) בבית החולים שיבא תל השומר וישב לשיחה עם שורד השבי בר קופרשטיין.
קופרשטיין שהשתחרר אחרי שנתיים קשות בשבי האכזרי של חמאס, הוא חייל צה"ל ולוחם בחטיבת הנח"ל. לביקור התלווה ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא.
שר הביטחון שמע מבר על תקופת השבי שלו והודה לו על גבורתו ב-7 באוקטובר כשסייע למשתתפי מסיבת הנובה והעניק לחלקם טיפול רפואי עד שנחטף בידי ארגון הטרור חמאס.
שר הביטחון הדגיש את המחויבות להשבת כל החללים החטופים - ושזו המשימה העליונה לצד פירוק החמאס מנשק ופירוז עזה.
