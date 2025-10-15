כיכר השבת
אחרי שלא שוחרר

המחבל הבכיר מרואן ברגותי הותקף בכלא, שבר צלעות ואיבד את ההכרה

לטענת הארכי מחבל, הוא הותקף במהלך מעבר בין בתי כלא ונשברו צלעותיו | השר בן גביר הכחיש: "הטענות שקריות, גאים שהתנאים של ברגותי השתנו מקצה לקצה בתקופתי" (ביטחון)

ברגותי בבית הכלא (צילום: לפי סעיף 27א)

מרואן ברגותי, מהמחבלים הבולטים שבכלא הישראלי, הותקף לפני מספר שבועות ובעקבות כך איבד את הכרתו לזמן מסוים וכמה מצלעותיו נשברו. כך דווח היום (רביעי) בקטאר.

לפי הדיווח, שמעורר סערה בעולם הערבי, זה קרה במהלך חודש ספטמבר למניינם, עת הועבר ברגותי מכלא רימונים לכלא מגידו. שמונה לוחמי יחידת נחשון תקפו אותו אז.

ברגותי יושב בבית הכלא זה יותר מעשרים שנה ומרצה מספר מאסרי עולם. הוא נחשב למועמד מוביל ברשות הפלסטינית להחליף את אבו מאזן. בישראל סירבו בכל תוקף לשחרר אותו בעסקת החטופים האחרונה.

השר לביטחון לאומי הכחיש היום את הדיווח. הוא מסר כי "הטענות של הארכי מחבל מרוואן ברגותי שקריות"

הוא הוסיף כי "יחד עם זאת, אנחנו גאים שהתנאים של ברגותי השתנו מקצה לקצה בתקופתי, נגמרו המשחקים, ונגמרו הקייטנות. הרוצח ברגותי יודע שהיום מתייחסים למחבלים כמוהו בקשיחות, ולכן הוא ממציא פייק ניוז במטרה לעורר את חבריו המחבלים המתועבים שהשאירו אותו מאחור בעסקה".

בן גביר הוסיף: "אני מגבה גיבוי מוחלט את לוחמי ולוחמות הכליאה היקרים, שעושים עבודת קודש יום יום ומחרפים נפשם למען ביטחון אזרחי ישראל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
אני מאמין שהוא לא סתם הותקף חמאס מנסה להפוך את ישראל לחוטפים
123

