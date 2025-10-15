כיכר השבת
זעם כבד בציבור

LIVEדיווח: הזרוע הצבאית של חמאס תמסור הלילה עוד חמישה חטופים חללים

בישראל נערכים לקבלת חטופים חללים נוספים הלילה מרצועת עזה. חמאס הודיע שימסור בשעה 22:00 שני חללים | בינתיים בארגון הטרור ממשיכים להתעלל במשפחות ומתעקשים על כך שהגופה שהועברה אמש שייכת ל"חייל" ישראלי (חדשות)

11תגובות
החטופים החללים מועברים לאבו כביר, הלילה (צילום: דוברות המשטרה)

ממשיך "לשחק" עם ההסכם ועם משפחות החטופים - ולא משיב את כל החטופים החללים שבידיו בפעימה אחת ובמהירות, אלא בטפטופים.

אחרי שהשיב 7 חללים חטופים בשתי פעימות, בליל החג ובמוצאי החג, בישראל נערכים להחזרת חללים חטופים נוספים הלילה (בין רביעי לחמישי).

בסביבות השעה 20:00 הערב, הודיע חמאס כי ימסור בשעה 22:00 גופות של שני חטופים ישראלים חללים.

בינתיים נמשך הזעם הכבד בקרב הציבור על ההתנהלות של חמאס. כזכור, אתמול השיב חמאס ארבעה ארונות של "חטופים חללים". אלא שבדיקה בישראל העלתה כי רק שלוש גופות מתוכן שייכות לחטופים ישראלים. הרביעית לא שייכת לחטופים.

בארגון הטרור טענו היום כי מדובר בגופת חייל ישראלי שנשבה במהלך המלחמה. לפי הדיווח ב-Ynet, מדובר בגופתו של תושב מחנה הפליטים עקבת ג'בר, ליד יריחו, שנחשד בשיתוף פעולה עם ישראל.

בישראל פנו הבוקר למתווכות ועדכנו על האירוע החריג שבו לא הוחזרה גופת חטוף. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו - לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות. הטרור הנאצי מבין רק כח, והדרך היחידה לפתור בעיות מולו היא למחוק אותו מעל פני האדמה".

לאחר חצות לילה (בין שלישי לרביעי) ארבעת הגופות הגיעו למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם הצליחו לזהות שלוש גופות. הגופות של החללים החטופים שזוהו הם של: אוריאל ברוך הי"ד, תמיר נמרודי הי"ד ואיתן לוי הי"ד.

בהודעת משרד ראש הממשלה הבוקר נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים אוריאל ברוך ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, ואיתן לוי ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות ברוך, נמרודי, ולוי ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

11
חמאס אינו בן ברית, אינו שומר על התחייבויות, וכל ניסיון נוסף להונות אותנו יזכה לתגובה כואבת, נחרצת וללא פשרות.
אליהו
10
כל דקה שבה חמאס מחזיק חטופים או מתעכב בהחזרתם היא דקה שבה הארגון מוכיח שוב כי הוא אויב אנושי, טרוריסטי ונאצי שמבין רק כח חזק ומוחלט.
חיים מאיר
9
חמאס מבצע פשע כפול: גם ברצח והחזקת חטופים וגם בשקר מתמשך למתווכים ולציבור הדרך היחידה לעצור את זה היא תגובה כוחנית ומוחלטת.
שלמה
8
חמאס מחזיק חטופים ומנצל סבל אנושי כקלף משחק לא נוותר עד שנשיב את כולם. מי שמפר הסכמים עם דם בידיו, מבין רק חיסול טוטאלי.
יהושע
7
די לביזיון! חמאס מחזיק חללים ומנצל את הסבל שלהם הציבור דורש: חטופים מוחזרים, אכזריות נגמרת, טרור מושמד!
עומר
6
אפס סובלנות לטרור: לפרק את הזרועות הצבאיות ולמנוע שוב את הזוועה
טל
5
לא נחזור לנורמליות עם אויב שמנצל גופות למשחק פוליטי סוף לעצמאות הטרור
אריה
4
חמאס משחק בחטופים ובגופות מספיק! פירוק מוחלט של תשתיות הטרור והחזרת כולם היא חובה מיידית.
טראמפ
3
די למשחקי הדם לפרק את היכולות, להשיב את יקירינו, ולהעמיד את האחראים מהחמאס לדין. עכשיו.
אשכנזי
2
כל דקה שבה חמאס מחזיק חטופים היא עדות לחוסר‑מוסר מוחלט. דרושה פעולה מיידית מבצעי ביטחון ממוקדים להגבלת היכולת המבצעית, חסימות לוגיסטיות, השתקת תקשורת ולחץ כלכלי שמונע שיקום וחידוש יכולות. להשיב חטופים. לפרק מערכים. להעמיד את האשמים לדין בכל פורום אפשרי.
גרשון
1
חמאס בוחר שוב במניפולציות התשובה חייבת להיות צבאית ונחושה. המדינה צריכה לפתוח במבצע ממוקד שמטרתו לנטרל את היכולות המבצעיות: סגירת מנהרות ודרכי אספקה, פגיעה בערוצי מימון ולוגיסטיקה, שיבוש תקשורת תפעולית, וחילוץ מהיר של החטופים. המאבק הוא על היכולת לפגוע כשהיכולת תוסר, הסכנה תקטן.
קובי

