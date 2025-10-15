ארגון הטרור חמאס ממשיך "לשחק" עם ההסכם ועם משפחות החטופים - ולא משיב את כל החטופים החללים שבידיו בפעימה אחת ובמהירות, אלא בטפטופים.

אחרי שהשיב 7 חללים חטופים בשתי פעימות, בליל החג ובמוצאי החג, בישראל נערכים להחזרת חללים חטופים נוספים הלילה (בין רביעי לחמישי).

בסביבות השעה 20:00 הערב, הודיע חמאס כי ימסור בשעה 22:00 גופות של שני חטופים ישראלים חללים.

בינתיים נמשך הזעם הכבד בקרב הציבור על ההתנהלות של חמאס. כזכור, אתמול השיב חמאס ארבעה ארונות של "חטופים חללים". אלא שבדיקה בישראל העלתה כי רק שלוש גופות מתוכן שייכות לחטופים ישראלים. הרביעית לא שייכת לחטופים.

בארגון הטרור טענו היום כי מדובר בגופת חייל ישראלי שנשבה במהלך המלחמה. לפי הדיווח ב-Ynet, מדובר בגופתו של תושב מחנה הפליטים עקבת ג'בר, ליד יריחו, שנחשד בשיתוף פעולה עם ישראל.

בישראל פנו הבוקר למתווכות ועדכנו על האירוע החריג שבו לא הוחזרה גופת חטוף. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו - לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות. הטרור הנאצי מבין רק כח, והדרך היחידה לפתור בעיות מולו היא למחוק אותו מעל פני האדמה".

לאחר חצות לילה (בין שלישי לרביעי) ארבעת הגופות הגיעו למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם הצליחו לזהות שלוש גופות. הגופות של החללים החטופים שזוהו הם של: אוריאל ברוך הי"ד, תמיר נמרודי הי"ד ואיתן לוי הי"ד.

בהודעת משרד ראש הממשלה הבוקר נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים אוריאל ברוך ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, ואיתן לוי ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות ברוך, נמרודי, ולוי ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".