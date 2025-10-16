בשעה זו (חמישי) נערכת שמחת הברית לבנו של האברך החשוב רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, שנרצח לפני כחודש ימים לאחר הפיגוע הטרור הנורא בצומת רמות, פיגוע שזיעזע את כל כלל ישראל, לצד עוד שישה בני אדם קדושים וטהורים הי"ד.

רגע השיא בשמחת הברית שהייתה מהולה בעצב ובכאב, היה כאשר אחיו של הנרצח הי"ד הכריז את שמו - ויקרא שמו בישראל אלטער ישראל ב"ר אלטער ישראל.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, חודש ימים בדיוק לאחר הפיגוע הנורא, התבשרו כלל ישראל בבשורה המשמחת על לידת תינוק בן זכר לרעייתו תחי', בשעה טובה ומוצלחת, הילד הרך, אשר לא יזכה להכיר את אביו הי"ד שנרצח באכזריות מזעזעת בדרכו לבית המדרש, יצטרף אל שלושת אחיו היתומים הרכים.

הרב מצנר הי"ד היה אדם נעים הליכות ורב תבונות, שקדן עצום, ודמות תורנית מרוממת שכולם העריכו ואהבו והיווה השראה לרבים שראו בו דמות מופת מיוחדת, "הוא היה בן עליה מיוחד שאין בנמצא כיום, השבר של המשפחה הוא בלתי נתפס והכאב הוא עצום", סיפרו בני המשפחה ל'כיכר השבת'.

יהי רצון שהתינוק הרך יהיה נחמה לבני המשפחה ויגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, וימלא את החלל הגדול שהותיר אחריו אביו.