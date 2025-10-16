כיכר השבת
שמחה ועצב משמשים בעירובביה

אי אפשר לעצור את הדמעות: כך נקרא התינוק שאביו נרצח בפיגוע ברמות | צפו

ישראל אלטער ישראל ב"ר אלטער ישראל: בברית שנערכה היום לבנו של הקדוש הרב ישראל מצנר הי"ד, שנרצח באכזריות בפיגוע בשכונת רמות, הרך הנימול נקרא על שמו | בעת קריאת השם, הקהל פרץ בבכי מר | תיעוד מרגש (חדשות חרדים)

1תגובות
הברית לבנו של הקדוש הרב ישראל מצנר הי"ד (צילום: פ.ד)

בשעה זו (חמישי) נערכת שמחת הברית לבנו של האברך החשוב רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, שנרצח לפני כחודש ימים לאחר הפיגוע הטרור הנורא בצומת רמות, פיגוע שזיעזע את כל כלל ישראל, לצד עוד שישה בני אדם קדושים וטהורים הי"ד.

רגע השיא בשמחת הברית שהייתה מהולה בעצב ובכאב, היה כאשר אחיו של הנרצח הי"ד הכריז את שמו - ויקרא שמו בישראל אלטער ישראל ב"ר אלטער ישראל.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, חודש ימים בדיוק לאחר הפיגוע הנורא, התבשרו כלל ישראל בבשורה המשמחת על לידת תינוק בן זכר לרעייתו תחי', בשעה טובה ומוצלחת, הילד הרך, אשר לא יזכה להכיר את אביו הי"ד שנרצח באכזריות מזעזעת בדרכו לבית המדרש, יצטרף אל שלושת אחיו היתומים הרכים.

הרב מצנר הי"ד היה אדם נעים הליכות ורב תבונות, שקדן עצום, ודמות תורנית מרוממת שכולם העריכו ואהבו והיווה השראה לרבים שראו בו דמות מופת מיוחדת, "הוא היה בן עליה מיוחד שאין בנמצא כיום, השבר של המשפחה הוא בלתי נתפס והכאב הוא עצום", סיפרו בני המשפחה ל'כיכר השבת'.

יהי רצון שהתינוק הרך יהיה נחמה לבני המשפחה ויגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, וימלא את החלל הגדול שהותיר אחריו אביו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וָאֶעֱבֹר עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְבּוֹסֶסֶת בְּדָמָיִךְ וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי
חרדי ימני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר