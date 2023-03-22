בתוך האירוע הטרגי בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה אזרחים יהודים, נרשמה היום גם התגלות יוצאת דופן של אומץ ותושייה: אברך חרדי, תושב שכונת רמות, שקיבל רישיון לנשק אישי לפני כשנה סיכל מתקפה כשהסתער לבדו על המחבלים – וחיסל אותם יחד עם יורים נוספים (חרדים)
מנהיגי מדינות ומשרדי חוץ ברחבי העולם הגיבו לפיגוע הנורא מוקדם יותר היום בירושלים, שגבה את חייהם של שישה יהודים השם ייקום דמם | האמירויות, בריטניה, צרפת - ואפילו הרשות הפלסטינית, כולם גינו את המתקפה הנתעבת על אזרחים בלבה של עיר הקודש (מדיני)
לאחר הברית המרגשת לבנם של משפחת פאלי, אב המשפחה שעדיין מאושפז בבית החולים והגיע להשתתף בברית, שיתף את התחושות האישיות שלו במהלך הסעודה - בקול רועד ודומע, וכן הסביר את משמעות השם שהחליטו הוא ורעייתו, דבורי לתת לרך הנולד • צפו בתיעוד (חרדים, בארץ)
הרב אברהם פאלי, אביהם של האחים אשר מנחם ויעקב ישראל הי"ד שנרצחו בפיגוע הדריסה הקשה בשכונת רמות בירושלים - עלה לראשונה לקבר בניו אחרי שנפצע באורח אנוש בפיגוע | הוא ספד להם בבכי: "אני רוצה להגיד לכם תודה" • צפו בתיעוד המצמרר (חרדים)
כך הגיב אביהם של הקדושים שבתחילת השבוע חזר להכרה ומצבו עדיין מוגדר קשה, בעת שנחשף לבשורה המרה על ילדיו שהפכו לקורבנות • העובדת הסוציאלית של היחידה בבית החולים שהתה לצדו • הוא בירך "ברוך דיין האמת", ביקש חולצה על מנת לבצע קריעה ומיד התיישב ל'שבעה' מאוחרת (אקטואליה, חרדים)
ככלות ה'שבעה' להירצחם של הרה"ח אלתר שלמה לדרמן הי"ד והאחים הילדים אשר מנחם ויעקב ישראל פלאי הי"ד, נערכה עצרת חיזוק בשכונת רמות | המשגיח רבי דן סגל עורר להתחזק באחדות ואהבת חינם כדי שלא נקבל עוד מסרים כאלה מהקב"ה | בנוסף נערכה תפילה נרגשת לרפואת האב הפצוע | תיעוד (חרדים)
אלחנן פרדו, תלמיד ישיבת בית מדרש גבוה, נפצע בפיגוע ברמות והיה מאושפז במצב לא פשוט בבית החולים, ביום שישי הוא שוחרר, וכשהוא על אלונקה באמבולנס, הוא הגיע לזירת הפיגוע, בירך 'הגומל' - ולאחר מכן, הגיע לנחם את משפחת פאלי | צפו בתיעוד מרגש (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, חבר 'המועצת' הליטאית, הגיע לנחם את משפחת פאלי, ושוחח עם כשהוא יושב ברכבו | במהלך דבריה ניחום, לילדים ולאמא, פרץ הגרב"מ בבכי: "איזה ילדים נפלאים אתם, אתם תגדלו להיות גדולי ישראל ממש" • צפו בתיעוד מהניחום המטלטל (חרדים, חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בשעה זו לנחם את משפחת פאלי, בביתם בשכונת רמות בירושלים, על רצח שני בניהם הקטנים הי"ד | נתניהו העניק לאם המשפחה, שהצליחה לרגש ולחזק את עם ישראל מכתב ניחומים: "מחבל בן עוולה גזל מאיתכם - מכולנו, את יעקב ואשר" | המכתב המלא בפרסום ראשון (חדשות, חרדים)
תלמידי תלמוד תורה 'דרך תבונה' בשכונת רמות בירושלים, המתמודדים עם האסון הנורא ברציחתם של שני האחים אשר מנחם ויעקב ישראל פאלי הי"ד, התכנסו יחד עם הגאון רבי טוביה פולק - ושרו שיר שחיבר, להודות לבורא ולחיזוק האמונה • צפו (חרדים)
שני הפוליטיקאים הבכירים של 'דגל', הגיעו לנחם בבית משפחת פאלי, תחילה הסב סיפר: "אחד הנכדים שנרצח, נקרא על שם הדוד שניצל מפרעות תרפ"ט. אנחנו רואים פה קבלות של אנשים שלא חלמנו, הגיעו לפה נשים חילוניות וקיבלו על עצמן שמירת שבת וכיסוי ראש" | הבן הגדול, צביקי, תיאר את ההחלטה ללכת דווקא לתחנה זו ואיך הוא ניצל | צפו (חדשות)
"בשל הריגתם של נפשות טהורות שלא טעמו טעם חטא, השם ינקום דמם, ולכן עלינו להרבות זכויות, ולבקש רחמים מעומק לבנו", ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, כתב מכתב חיזוק מיוחד בעקבות האסונות החרדים - ובפרט האסון בו נהרגו הילדים לבית משפחת פאלי | תיעוד מכתיבת המכתב (חדשות חרדים)