תיעוד קורע לב: הילדים הקדושים של הנרצח הקדוש באמירת קדיש

לא ניתן להישאר אדישים מול התיעוד המזעזע. הילד הקטן, בנו של האברך הקדוש הרב יוסף דוד הי"ד שנרצח בפיגוע הרצחני בעיר ירושלים, מברך 'ברוך דיין האמת' ואומר קדיש אל מול הטלית המכסה את אביו, אותו לא יזכה לראות עוד.

הרב דוד הי"ד, הקדיש את כל חייו ללימוד התורה. כך גם נרצח, בתחנת האוטובוס, שם המתין אחרי שנתקע בפקקים בדרך לכולל, הוא עמד עם ספרי הלימוד בידיו – מנצל את הדקות הפנויות לעיון בספר. ללמוד תורה גם ברגעי ההמתנה לאוטובוס.

בעניות והסתפקות במועט, גידל במסירות ובנאמנות את ארבעת ילדיו, הגדול בהם בן עשר. הקטן בקושי בן שנה. הרב דוד הי"ד רצה רק להתחתן עם בת תלמיד חכם ולהקים בית של תורה, ולכן לא דרש כלום. כך עשה. הקים בית לתפארת, בית שכעת עלול חלילה להתמוטט כלכלית, אם לא נהיה שם בשביל האלמנה וארבעת היתומים שלא מצליחים לעכל את האובדן הפתאומי של אביהם הקדוש, הי"ד.

מי ידאג להם? תורמים עכשיו לאלמנה וליתומים של הקדוש הי"ד

בשל כך, לא הותיר אחריו דירה, לא נכסים ולא הכנסות – והאלמנה לא יודעת כיצד תוכל לגדל את ארבעת ילדיה. עד עכשיו הם שרדו איכשהו, בעלה הק' דאג לכך. כעת כל העול נפל על כתפיה, והיא לא מסוגלת לעמוד בכך לבדה. כולנו חייבים להיות שם, לסייע בעדה.

מי ידאג לשלם שכר לימוד לילדים הקטנים? להביא להם אוכל בימות החול וסעודות שבת וחגים? היכן יגורו אם לא יצליחו לעמוד בתשלומי השכירות הגבוהים? מי ידאג לילדים הרכים? הקב"ה מצווה עלינו בתורה הקדושה לשמוע את זעקת האלמנה והיתומים. לא משאירים אותם לבד ותורמים בעין יפה.

האלמנה והיתומים זקוקים לעזרתנו. לא נוכל לעמוד מנגד. חייבים להרבות בצדקה כדי להעביר את רוע הגזירה. כולנו נרתמים עכשיו לסייע לאלמנה ולארבעת היתומים הרכים. תורמים עכשיו.

