אבל כבד ירד אמש על הקהילה החרדית בשכונת רמות בירושלים, עם היוודע הבשורה המרה על פטירתו בטרם עת של האברך החשוב, הרה"ג ר' יהודה כהן ז"ל, מחשובי האברכים בקהילת 'חניכי הישיבות' ב'גבעת האנטנה' שברמות ג', אשר השיב את נשמתו ליוצרה לאחר חודשיים בלבד של התמודדות עם מחלה קשה, והוא בן 32 בפטירתו.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה בשכונתו, אברך שקבע עיתים לתורה ושקד על דלתותיה בכולל האברכים בו למד. מכריו מספרים על אברך מאיר פנים, בעל מידות תרומיות ויראת שמים טהורה, שניווט את משפחתו בדרך התורה והיראה.

מסכת חייו נגדעה באופן טראגי ופתאומי. לפני כחודשיים החל המנוח לחוש ברע והתלונן על כאבים עזים ברגליו ובגבו. לאחר סדרת בדיקות מקיפה בבית החולים 'הדסה עין כרם', נתבשר כי בגופו מקננת המחלה הנוראה ל"ע, אשר התפשטה במהירות רבה לאיברים חיוניים בגופו, בהם הריאות, הכבד והמוח.

לעזרה דחופה לאלמנה ו - 4 יתומים קטנים הקליקו כאן>>>

ש התיעוד שמרעיד כל לב: קול הבכיות, קריעת החולצה והיתומים שנותרו לבד נחמן שטרנהרץ | מקודם

בתקופה הקצרה בה נאבק על חייו, עבר טיפולים רפואיים מורכבים וסבל ייסורים קשים ומרים, אותם קיבל באהבה ובהצדקת הדין. במהלך ימי חוליו האחרונים זכה לביקור חיזוק מיוחד בביתו ממרן הגאב"ד הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א, שעודד את רוחו.

בשבוע האחרון, לאחר שהרופאים נואשו מלסייע לו, שב המנוח לבית הוריו בשכונת רמת שלמה בירושלים. אמש, זמן קצר לאחר הדלקת נרות החנוכה, התמוטט בפתאומיות בבית ההורים. כוחות הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך למגינת לב נאלצו לקבוע את מותו.

עם פטירתו הותיר אחריו המנוח את רעייתו האלמנה שתחי', וארבעה יתומים רכים שנותרו ללא משענת אב. בתו הבכורה כבת 8, ובתו הקטנה תינוקת כבת 8 חודשים בלבד. מכרי המשפחה מציינים בכאב כי רק לאחרונה רשם המנוח את בנו הקטן לתלמוד תורה 'מוסדי עולם', וציפה בהתרגשות ליום בו יכניסו בשערי הת"ת, זכות שלא יזכה לממש.

הלווייתו יצאה אמש מבית ההלוויות שמגר בירושלים, בהשתתפות קהל רב של בני משפחה, ידידים, חברי הכולל ותושבי השכונה, שליוו אותו בדרכו האחרונה בבכי ובמספד. הוא נטמן בהר המנוחות.

בעקבות המקרה הטראגי והשבר הגדול בבית האלמנה והיתומים, הוקמה קרן חירום מיוחדת על ידי 'קופת העיר', במטרה לסייע למשפחה שנקלעה למצוקה כלכלית חריפה עקב מחלת האב ופטירתו הפתאומית.