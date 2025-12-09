עננה כבדה של יגון ואבל ירדה על שכונת רמות א' בירושלים, עם הגיע הבשורה המרה והפתאומית על פטירתה בדמי ימיה של האישה החשובה והצדקנית, אשת החינוך המסורה, מרת מרים טולידאנו ע"ה, והיא בת 45 בלבד.

המנוחה ע"ה, דמות מוכרת ואהובה בשכונה ומחוצה לה, הייתה רעייתו של יבלחט"א הרה"ג רבי ניסים טולידאנו שליט"א, מחשובי האברכים בשכונה. היא גדלה בבית גדול של תורה ויראה, בהיותה בתו של הרה"ח רבי אליהו אלפסי זצ"ל, מי שזכה לשמש בקודש במשך שנים ארוכות את סידנא 'בבא סאלי' זיע"א והיה לנאמן ביתו המיתולוגי.

הטרגדיה התרחשה בעיצומה של השבת האחרונה, פרשת וישלח. הגב' טולידאנו ע"ה שהתה במהלך השבת בבית אמה תחי', אלמנתו של ר' אליהו זצ"ל, בשכונת רמת שלמה בעיר. בליל שבת קודש, ללא כל הכנה מוקדמת, התמוטטה לפתע אל מול עיני בני המשפחה ההמומים.

כוחות הצלה שהוזעקו למקום פינו אותה בדחיפות לבית החולים, אך למגינת לב, למרות המאמצים להצילה, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה, כשהיא מותירה את בני משפחתה ומכריה בהלם מוחלט.

נודע, כי בתקופה האחרונה סבלה המנוחה מאי ספיקת לב, אך התמודדה בגבורה והמשיכה בשגרת חייה הברוכה, ואיש לא שיער כי הסוף יבוא בחטף ובפתאומיות שכזו.

הגב' מרים ע"ה הייתה דמות מופת בשדה החינוך. במשך שנים שימשה כמחנכת אהובה ומסורה ב"סמינר החדש" בירושלים, במסלול להוראת חינוך מיוחד. תלמידותיה מספרות על "אמא" שנייה, מחנכת שהייתה להן למשענת ולדמות מעצבת.

בשנים האחרונות אף שימשה כיועצת חינוכית מבוקשת בשני סמינרים נחשבים, שם ניכרה חכמת ליבה ביכולת להכיל, להקשיב ולפתור מצוקות של נערות רבות ברגישות נדירה.

מסע הלוויה הכואב יצא במוצאי שבת קודש, בהשתתפות קהל רב מתושבי השכונה, רבנים, אישי ציבור ובני משפחה, שיצאו לחלוק כבוד אחרון לאישה גדולה שנלקחה בחטף. עין לא נותרה יבשה למראה חמש הבנות היתומות, המבכות את לכתה של אימן המסורה, העוגן של הבית.

השבר בבית המשפחה עצום. המנוחה הותירה אחריה חלל בל יתואר. בבית נותרו חמש בנות, כאשר ארבע מהן טרם הקימו את ביתן. השכנים ומכרי המשפחה מספרים על בית של חסד ונתינה, שכעת נותר מיותם, ללא היד המכוונת והלב האוהב.

הציבור נקרא לעזור ולתמוך ביתומות, בקרן העזרה והסיוע שהוקמה במיוחד עבורן, כדי שיוכלו לחיות בכבוד ובעז"ה גם להתחתן בכבוד בהגיען לפרקן.