הודעה נדירה ומרגשת מפי מרן ראש ישיבת 'אור לציון', הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול שליט"א בקרוב יערוך מרן מעמד תפילה מיוחד ויוצא דופן בציון זקינו, מרן בעל ה'אור לציון' זיע"א, למען תלמיד חכם מופלג, מרביץ תורה ברבים, שנקלע למצב קשה מנשוא וזקוק לעזרה דחופה.

אותו תלמיד חכם, ירא שמים וצדיק אמת, השקיע את כל חייו בלימוד התורה ובהעמדת תלמידים. אך באחרונה עבר מהפך כואב – לאחר שאיבד את דירתו ונאלץ לעבור ממקום למקום בחוסר מנוחה, כשהוא מתמודד עם דוחק כלכלי כבד ועם מצב רפואי מדאיג. מצבו העדין הוביל את גדולי התורה לחוש לעזרתו, ובראשם מרן ראש הישיבה שליט"א, שהביע כאב עמוק והחליט לפעול למענו.

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>

בדברים שנשא מרן הגרב"צ אבא שאול שליט"א, נשמעו דברי צער עמוק וכאב גדול לנוכח העובדה שספר תורה שרוי בצער: "זה מצווה גדולה מאוד לעמוד לימינו ולבוא לעזרתו. הוא צריך גם לחתן, וצריך לתת ביד יפה, בעין פתוחה ומכל הלב. זו מצוות צדקה שהתורה ציוותה עליה – המעולה שבמעולות", אמר מרן.

אך מעבר לקריאה הזו, מרן שליט"א נטל על עצמו התחייבות מרגשת: להתפלל בעצמו על כל מי שייטול חלק בהצלתו של אותו תלמיד חכם, במעמד תפילה נדיר בציון הקדוש של זקינו הגדול, מרן ה'אור לציון' זיע"א.

"אני אתפלל בעבור כל המשפחות שיתרמו 400 שקלים ויעבירו את שמותיהן", אמר. "במקום הגדול והקדוש הזה, שהתפילות בו מקובלות – כמו שכולם יודעים".

"שיוושע כל אחד מה שהוא צריך" – כך הבטיח מרן שליט"א. וזו ההזדמנות הנדירה להיות בכלל המתברכים.