רבה של מודיעין עילית בבקשה חריגה: "באמת הוא מחוסר כל"

רבה של מודיעין עילית, הגר"מ קסלר, יוצא בקריאה יוצאת דופן לעזרת תלמיד חכם מופלג, אב למשפחה ברוכת ילדים, שנאבק במשך שנים ארוכות במחלת לוקמיה קשה. האיש נרפא בחסדי שמים, אך המחלה הותירה בו חותם עמוק – בגופו, בנפשו ובכיסו.

"באמת הוא מחוסר כל", כתב הרב, ובמילים אלו חשף בפני הציבור תמונה כואבת של יהודי יקר, שלחם על חייו וניצח, אך נותר חסר כלים לנהל את חייו אחר כך.

האיש הזה, תלמיד חכם שעמל בתורה כל ימיו, נאלץ למכור את דירתו כדי לשלם עבור טיפולים והוצאות מחיה. הוא עקר עם משפחתו לעיר אחרת, לשכירות צנועה, כשהוא מקווה לפתוח דף חדש. אבל כוחותיו תשו, כושר עבודתו כמעט נעלם, והחובות שנצברו בשנות המחלה נותרו רובצים עליו עד היום.

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>

וכעת, כשניגש לחתן את בנו – הילד ה־14 במשפחה – נחשף עומק המצוקה. אין כסף אפילו ליסודות הבסיסיים של חתונה: אולם, סעודה, לבוש, מינימום של הצרכים הבסיסיים ביותר. כל שקל שמגיע לבית הזה נבלע בין הצרכים הקיומיים והחובות הישנים.

בהודעה מיוחדת שפנה בה לציבור, ביטא הגר"מ קסלר שליט"א כאב עמוק ותחינה אמיתית:

"אני פונה אליכם בתחנונים! על יהודי יקר תלמיד חכם, אבא למשפחה מרובת ילדים… הוא במצוקה מאוד גדולה במשך שנים. הוא היה חולה בלוקמיה, ב"ה נרפא, אבל איבד מכוחותיו. כושר ההשתכרות שלו כמעט שואף לאפס. אין לו פרנסה, היה צריך למכור את הדירה שלו ולעקור מעיר אחת לעיר אחרת. הוא עושה חתונה עוד מעט של בנו, ובאמת הוא מחוסר כל…".

בהמשך דבריו הוסיף הרב:

"ממש מתחננים ומבקשים לתרום בעין יפה עבור המקרה הזה, והקב"ה יאחל לכל מי שיהיה שותף רוב ברכה וישפיע עליו שפע גדול של בריאות ופרנסה ונחת מהילדים".

והברכה של הגר"מ כבר נאמרה:

"הקב"ה ישפיע עליו שפע גדול של בריאות, פרנסה ונחת מהילדים" – לכל מי שיזכה להיות שותף.

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>