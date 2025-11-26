כיכר השבת
"נחרדתי כשראיתי את הבית שלו. באיזה עניות הוא גר!"

רבי יצחק משה ארלנגר בזעזוע מוחלט לאחר שביקר בביתה של משפחה שישבה שבעה על האם המנוחה ע"ה |מרן קורא לעזור לאלמן תלמיד חכם שאין לו אפילו את המינימום הדרוש לחתן את בתו

הגרי"מ ארלנגר בקריאה נרגשת (צילום: קופת העיר)

בעת ביקור תנחומים אצל תלמיד חכם אלמן, שחי בעוני קיצוני ובבדידות כואבת, נחרד מרן הגרי"מ ארלנגר שליט"א למראה הבית: "נחרדתי כשראיתי את הבית שלו. באיזה עניות הוא גר! כמעט לא מצוי היום כזו עניות". מיד עם צאתו מהמקום פנה מרן לראשי 'קופת העיר' וביקש לבחון דרכי פעולה כדי להעניק למשפחה לפחות סיוע ראשוני כמו בגדים בסיסיים לילדים, ומעט מזון שימלא את המקרר הריק.  

במקביל יוצא מרן עם קריאה ציבורית, לעזור ולסייע למשפחה, במיוחד לנוכח העובדה שהאב הנו תלמיד חכם מופלג, ושבקרוב הוא עומד לחתן אתך בתו, ולרש אין כל!

"זו המצוה הכי גדולה, להחזיק תלמיד חכם, ובפרט כשהוא התחיל לחתן את הילדים שלו, ולרש אין כל. אין לו גואל. צריכים לעזור לו למעלה מהכוחות", אומר מרן.

מרן הגרי"מ ארלנגר שליט"א לא הסתפק בזעזוע. הוא מבקש, ואף מתחנן, מכל אדם שיש בו לב להבין: "צריכים לעזור לו למעלה מהכוחות. מי שעושה למען יהודי כזה – אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הריבונו של עולם יפתח לו את כל השערים!".

ואכן, ב'קופת העיר' נפתח מיזם חירום מיוחד לסיוע לאותו תלמיד חכם יקר, כדי שיוכל לערוך את חתונת בתו בכבוד. מדובר באדם חי וצנוע, תלמיד חכם אמיתי, שאין לו פרוטה אחת כדי להתחיל לממן את הוצאות החתונה של בתו היתומה.

