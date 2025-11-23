מרטיט: האלמנה התפרצה לבית הרב בבכי קורע לב

מקרה חריג במיוחד התחולל בימים האחרונים, כשאלמנה בוכייה פרצה לבית הגר"ש רבינוביץ שליט"א, בעל ה'פסקי תשובות', שנמנע כמעט תמיד מהתבטאויות ציבוריות, יצא הפעם מגדרו ופנה בבקשה נרגשת לעם ישראל, לסייע לאם בוכייה המבקשת להשיא את בנה היחיד, חתן צעיר שכל ימיו עברו עליו בסבל ובייסורים.

האמא, אלמנה דומעת שנשאה בעול שנים ארוכות של מצוקה ומכאוב, התפרצה ברוב צערה לבית מרן, וסיפרה לו בדמעות שליש שהיא עומדת ימים ספורים לפני החתונה, אך אין לה אפילו את השקל הראשון. לדבריה, כל חסכונותיה נגמרו מזמן, והיא נותרה חסרת כל אל מול הצורך הבסיסי ביותר: לממן חתונה פשוטה לבנה, בכבוד יהודי מינימלי.

הגר"ש רבינוביץ, בקול חנוק מרגש, תיאר את המצב במילים נדירות:

"מדובר בחתן שעומד להתחתן שכל ימיו סבל מרורים. האמא צריכה עכשיו להכניס את הבן מתחת לחופה, ואין לה אפילו את השקל הראשון, דברים מינימליים לחתונה, המינימלי בשביל נדוניה לחתן".

לעזרה דחופה לאלמנה ובנה החתן הקליקו כאן>>>

בפנייתו קרא הגר"ש לציבור הרחב "לתמוך בתמיכה הגונה באמא הבוכייה שרוצה להכניס את הבן שלה תחת החופה בצורה של כבוד מינימלי, כבוד יהודי מינימלי".

עם הקריאה נלוותה גם ברכה חמה ומיוחדת למשתתפים: "שהקב"ה ישפוך עליכם ויריק עליכם כל מילי דמיטב- שתיוושעו בבני ברוכי, בני צדיקי, חיי אריכי, מזוני רוויחי וסייעתא דשמיא."

הרב הוסיף ואמר כי מדובר במקרה קורע לב, וכי ההיענות הציבורית עשויה להיות ההבדל בין שמחת חתן וכלה לבין דמעת אם מרה. התרומה המבוקשת – 360 שקלים בלבד – מיועדת לסייע לאם להעמיד לבנה חתונה בכבוד.

