רוב הכלות נשענות על אמא או אבא ברגעים הגדולים. עצה קטנה, עידוד, חיבוק, מישהו שמסדר את השמלה, מישהו שמרגיע לפני שמתחילים.

אבל היא מגיעה לכל מדידה, לכל פגישה, לכל החלטה - בלי המשענת הטבעית שכל כלה זוכה לה.

ואם זה לא מספיק, העול הכלכלי כבד פי כמה.

אין מי שיעזור לסגור את הוצאות החתונה, אין מי שיממן כלי בית בסיסיים, אין מי שישלים את הפערים כדי שתוכל להיכנס לחופה בכבוד.

היא לא מבקשת מותרות. היא רוצה רק התחלה פשוטה, נקייה מדאגות.

לוחצים כאן עכשיו ועוזרים לכלה >>>

מאחורי השמחה עומד לב שבור שמחפש יד שתרים אותו

כולם יראו אותה עומדת תחת החופה מאושרת, אבל מעט יודעים כמה דמעות קדמו לרגע הזה.

יש לילות שבהם היא שואלת את עצמה איך תסתדר?

מי יעמוד לצידה ביום החתונה?

מי יישב בחדר כלה?

מי יגיד לה מילה טובה בדיוק כשצריך?

ומי ימלא את החלל שבלב, ברגע שבו כל כלה רוצה אמא לידה?

הכאב הזה לא מופיע בתמונות, אבל הוא חי בכל צעד שלה.

ופה מגיע התפקיד שלנו: להיות לה לעזר.

זה לא רק כסף.

זו אחריות, זו זכות, זה חיבוק שמישהו צריך לתת לה.

כל עזרה שתינתן עבורה היא לא רק תרומה - היא מענה לכאב עמוק, היא ריפוי, והיא הדרך לתת לה להתחיל את חייה מתוך שמחה אמיתית ולא מתוך דאגה.

אנחנו יכולים להיות מי שמחזיק אותה ברגעים שאין לה על מי להישען.

אנחנו יכולים להיות הכתף שהיא צריכה.

אנחנו יכולים להיות המשפחה שחסרה לה ביום של החיים.

וכל שקל - קטן או גדול - הופך ללבנה בבית החדש שהיא חולמת לבנות.