אבל כבד ירד על מודיעין עילית, עם הגיע הבשורה המרה על פטירתה בדמי ימיה של האישה הצעירה, מרת חסיה געלא ביגל ע"ה, והיא בת 34 בלבד בפטירתה. המנוחה ע"ה נפטרה לאחר שבשנתיים וחצי האחרונות נאבקה במחלה קשה וסבלה ייסורים איומים ומרים, אותם קיבלה באהבה ובדומייה.

המנוחה ע"ה הייתה דמות מוכרת ואהובה בעיר, גננת מסורה ומיוחדת במינה בקרית ספר, שהעמידה דורות של ילדים בדרך התורה והיראה.

בשנתיים וחצי האחרונות, מאז התגלתה המחלה בגופה, שהתה תקופות ממושכות בבתי חולים. מחג הסוכות האחרון לא יצאה מבית החולים, שם שהה לצדה בעלה המסור, הרה"ג ר' בנימין זאב ביגל שליט"א, מחשובי האברכים בכולל 'עטרת שלמה' במודיעין עילית.

לעזרה דחופה ל-5 יתומים קטנים הקליקו כאן>>>

צוות המחלקה והאחיות הוותיקות של ה'הוספיס' העידו בדמעות כי מזה שנים לא ראו מחזה של אצילות נפש וגבורה כפי שהקרין הזוג הזה. עם פטירתה הלילה, נראו האחיות ממררות בבכי, כשהן מתפעלות מההתנהלות האצילית שאפיינה את הבית גם ברגעים הקשים ביותר.

במשך כל התקופה, למרות ההתמודדות הנוראה, הקפיד בעלה האברך על סדר יומו במסירות נפש. מדי בוקר למד עם אחיו בבית החולים, ואחר הצהריים שמר על ה'סדרים' ולמד את הדף היומי דרך הטלפון עם החברותא מהכולל. כל מי שפגש אותו ראה חיוך נסוך על פניו, בבחינת "צהלתו בפניו ואבלו בליבו", כשהוא מקפיד אף לקחת עמו במוניות חולים נוספים כחסד, מבלי לבקש דבר לעצמו.

מסע הלוויה היה קורע לב. חמשת ילדיה הקטנים, שהגדול בהם בן 11 בלבד, צעדו אחרי מיטת אמן. עין לא נותרה יבשה כאשר בנה הקטן משה יהודה, בן ה-3, התעקש לעמוד צמוד לקבר הפתוח ברגעי הפרידה האחרונים.

בבית האבלים נותר מחזה שותק וזועק: על הכסא הנמוך מונח 'בעריש', הדובי של הבת הקטנה, שמסתובבת איתו ללא הרף ומחפשת נחמה. היתומים הרכים - שני בנים בני 11 ו-9, ושתי בנות בני 7 ו-5, והפעוט בן ה-3 - נותרו כעת ללא משענת, כשהאב האברך ניצב בפני הצורך לשקם את הבית ולהתמודד עם ההוצאות הכבדות.