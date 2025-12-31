קריאה חריגה ומרגשת יצאה בימים האחרונים nהגאון רבי שמאי הכהן גראס, מגדולי הפוסקים בדור, שהתייצב לראשונה בפנייה אישית לציבור הרחב למען כלה יתומה מאם, המתגוררת זה שנים בבית משפחה בירושלים ועומדת כעת לפני חתונתה ללא גב כלכלי וללא אפשרות לממן את הוצאות החתונה והנדוניה.

מאחורי הקריאה עומד סיפור כאוב של בית יהודי שנשבר באחת. לפני מספר שנים נפטרה אם המשפחה בדמי ימיה, והותירה אחריה יתומים צעירים, ובהם ילדה קטנה וטובת לב, שכבר לא זכתה כמעט להכיר את התחושה הפשוטה של בית שלם – עם אבא ועם אמא תחת קורת גג אחת.

פטירת האם טלטלה את הבית. האב, שהיה שבור ורצוץ מן האסון, התקשה לשאת לבדו את עול גידול הילדים. בהדרגה התפורר התא המשפחתי, והילדים נאלצו להתפזר בין משפחות שונות שלקחו אותם תחת חסותן.

גם הילדה, שכבר הפכה לנערה, מצאה את עצמה מתגוררת בבית של משפחה אחרת בירושלים – בית חם ותומך, אך כזה שאינו הבית שבו גדלה.

בני המשפחה המאמצת עושים ככל יכולתם כדי להעניק לה כתף תומכת, חום ועידוד, אבל תחושת היתמות אינה מרפה. הגעגועים לאמא שאיננה, הדאגה לאב שחייו התהפכו, והידיעה שאין מי שיכול באמת לשאת את הנטל הכספי – כל אלו מלווים אותה גם עתה, דווקא ברגע שבו היא אמורה לעמוד בשמחה הגדולה של חייה.

לעזרה דחופה לכלה הקליקו כאן>>>

בתקופה האחרונה, בעזרת ה', נמצא לה שידוך ראוי והיא התארסה. אלא שכעת, כשמתקרב מועד החתונה, מתברר עד כמה גדולים הפערים: אין מי שיוכל לממן את הוצאות החתונה, את הנדוניה, ביגוד, כלי בית ושאר הצרכים הבסיסיים של בית חדש. המשפחה המאמצת נושאת בעול עד כמה שהיא מסוגלת, אך מדובר בעול כבד מנשוא, הדורש התגייסות רחבה של הציבור.

על רקע זה התייצ הגאון רבי שמאי הכהן גראס' וקרא אל הציבור בפנייה חריגה: לדבריו, מדובר בזכות מיוחדת שאין הפוגשים כמותה בכל יום. "יש פה מצווה מיוחדת מאוד, שלא בכל יום מזדמנת מצוה כזו. יש פה יתומה שאין לה ממש מי שיעזור לה, ועכשיו היא עומדת לפני חתונתה", אמר מרן שליט"א, כשהוא מתאר את מצבה של הכלה.

בקריאתו מדגיש הרב את האחריות הרובצת על כתפי הציבור כולו: "לכן אני מבקש מיהודים רחמנים בני רחמנים – שכל מי שיכול, יתרום לכל הפחות 360 שקל, שזה פעמיים ח"י, ועל ידי זה ישמח אותה בעת חתונתה". לדבריו, אין זה רק מעשה חסד נקודתי, אלא מצווה שיש עמה גם הבטחה ברורה.

"חז"ל מבטיחים שמי שמשמח את הבנים של הקב"ה – זוכה גם כן לראות שמחות אצל הילדים שלו, שהם יהיו בריאים ושלמים, וכל אחד שתורם ומסייע לה – יעשה שמחות בלב שמח", אומר הגר"ש גראס, וקושר בין ההתגייסות למען הכלה היתומה לבין הברכה לביתו של כל אחד מן המשתתפים.