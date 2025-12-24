מאחורי הקריאה עומד מקרה כואב של בית שנשאר ללא דמות אב. האב, שמחמת סיבה שאינה תלויה בו ובמשפחתו, איננו בבית זה חודשים ארוכים, ושמונת הילדים נותרו עם אמא אחת שנושאת לבדה בעול. הקטנה – ילדה עם תסמונת דאון – זקוקה לטיפול, לחום ולתשומת לב, בזמן שכל ניהול הבית, החינוך וההתמודדות הנפשית מונחים על כתפיה של האם. "אי אפשר לתאר את הסבל והקושי שהאמא עוברת מאז" – מדגיש הגרמ"ט דינקל שליט"א, כשהכאב נשמע היטב בקולו.

בתוך המציאות המורכבת הזו, אירוסי הבת הבכורה הפכו לרגע של אור בתוך החשכה. המשפחה זכתה לבשר טוב – שמחת אירוסין והיערכות לחתונה קרובה – אך השמחה הזו כרוכה בעול כלכלי כבד במיוחד. לדברי גורמים המכירים את המשפחה, מדובר בבית שחי שנים רבות בצמצום, ללא מותרות, בבית שלא ראה שיפוץ זה שלושה עשורים. כעת, בעוד האם מתמודדת עם שגרת יום קשה ועמוסה, נוספו על כתפיה גם כל הוצאות החתונה: שמלה, אולם, מינימום של כבוד בסיסי לחתן ולכלה.

לעזרה דחופה לכלה יתומה ולאימה הקליקו כאן>>>

בפנייתו הציבורית מדגיש רב הקריה החרדית כי אין מדובר ב'חתונה חלומית' או בדרישות חריגות, אלא בצורך בסיסי לאפשר לכלה לגשת לחופתה בתחושת כבוד ושמחה, ולתת לאם להתייצב באירוע הזה בראש שקט יותר. "מבקשים בכל לשון של בקשה, מנדיבי עם ונדיבי לב, שיסירו מהאמא את העול הכספי הגדול, שיהיה אפשר ותוכל לגשת לחתונה בשמחה" – אומר הגרמ"ט דינקל שליט"א.

לטובת המשפחה נפתחה אפשרות להצטרף למאמץ באמצעות מתנה לחופה בסכום של 300 שקלים, כסכום שהוגדר כמשמעותי לכיסוי ההוצאות ההכרחיות. היוזמה נועדה לאפשר לציבור הרחב לקחת חלק בסיוע, כל אחד לפי יכולתו, ולהעניק תחושת גב ותמיכה למשפחה שמתגוררת כבר חודשים ארוכים בבית בלי אבא.

בסיום דבריו מצרף מרן הגרמ"ט דינקל שליט"א ברכה מיוחדת לתורמים, ומדגיש כי ההשתתפות במקרה זה היא זכות גדולה: "והקב"ה יעזור שהוא ישלם לכם שכרו הטוב בבני, חיי ומזוני, שתזכו להיות תמיד מהנותנים, שלא תדעו משום צער".