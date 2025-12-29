כיכר השבת
זועקת לעזרה

"באמת באמת אין לה – לא לחתונה, לא לשמלת כלה!" זעקתו של רבי שלמה לוינשטיין למען כלה גרת צדק

במסר מיוחד וכואב חושף מגיד המישרים רבי שלמה לוינשטיין את המקרה הקשה שהגיע לפתחו: גיורת צדק העומדת להיכנס לחופה ללא שמלת כלה וללא קורת גג | "36 פעמים התורה ציוותה על הגר", מתריע הרב ומבטיח למי שיזכה לתמוך בה: שיהיה לכם בשמחות, ושיהיה לכם בשמחות ברווח, ובשמחות בלב שמח ובשמחות בלב שלם"

נש
מקודם |
רבי שלמה לווינשטיין (צילום: קופת העיר)

דרמה של ממש התחוללה בסיום שיעורו של מגיד המישרים הגאון הגדול רבי שלמה לוינשטיין, כשבאופן חריג וכמעט חסר תקדים, החליט לפנות לציבור שומעי לקחו, ולבקש מהם להתגייס לעזרתה של גיורת צדק, שעומדת להתחתן בקרוב, ולמרבה הצער עדיין לא הצליחה לגייס את הסכומים הבסיסיים והמינימליים ביותר שנדרשים כדי לממן את החתונה ואת הוצאות המחיה הראשונות לשבועות שאחרי החתונה.

מדובר בסיפורה של גיורת צדק, אשר עזבה עבר ומולדת ובחרה להסתופף תחת כנפי השכינה, וכעת, בדרכה להקים בית נאמן בישראל, ניצבת בפני שוקת שבורה ללא עורף משפחתי וללא אמצעים בסיסיים ביותר.

המקרה הקשה הובא לידיעתו האישית של הגר"ש לוינשטיין, אשר מכיר את הפרטים מקרוב. בעקבות המצוקה הנוראה, נכנס מגיד המישרים לעובי הקורה באופן אישי ומעיד עדות נדירה על המחסור האקוטי ממנו סובלת הכלה.

לשמח כלה גרת צדק הקליקו כאן>>>

"יש כאן עניין של צדקה", פתח הגר"ש לוינשטיין את דבריו ברגש רב, כשהוא מתאר את המצב לאשורו: "גיורת שמתחתנת. אני מכיר את המשפחה. באמת באמת אין להם לא לדירה, לא לרהיטים, לא לחתונה, לא לשמלת כלה. ולכן זה באמת מצווה גדולה לעזור".

בדבריו, עורר הרב על החובה המיוחדת המוטלת על הציבור במקרה זה, בהיעדר הורים או קרובים שיכולים לסייע: "כולם יודעים, 36 פעם התורה ציוותה על הגר בתורה. והתורה אמרה שארבעה שלי כנגד ארבעה שלך – לגר ליתום ולאלמנה וכו'. לכן כל אחד יעשה מאמץ גדול".

לקראת סיום דבריו, העניק הגר"ש לוינשטיין ברכה נמרצת לתורמים, כשהוא קושר אותה להבטחת התורה לאוהבי הגר: "והשם יתברך הטוב והמטיב שאוהב גרים לתת להם לחם ושמלה, יתן גם לכם כל טוב שבעולם. שיהיה לכם בשמחות, ושיהיה לכם בשמחות ברווח, ובשמחות בלב שמח ובשמחות בלב שלם".

בעקבות דבריו הנוקבים והצורך המיידי לדאוג לצרכי החתונה, נפתחה ב'קופת העיר' קרן ייעודית על מנת לאפשר לציבור להיות ה"משפחה" של אותה גיורת, ולזכות בברכה המידתית שהובטחה על ידי מגיד המישרים.

לשמח כלה גרת צדק הקליקו כאן>>>

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר