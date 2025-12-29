דרמה של ממש התחוללה בסיום שיעורו של מגיד המישרים הגאון הגדול רבי שלמה לוינשטיין, כשבאופן חריג וכמעט חסר תקדים, החליט לפנות לציבור שומעי לקחו, ולבקש מהם להתגייס לעזרתה של גיורת צדק, שעומדת להתחתן בקרוב, ולמרבה הצער עדיין לא הצליחה לגייס את הסכומים הבסיסיים והמינימליים ביותר שנדרשים כדי לממן את החתונה ואת הוצאות המחיה הראשונות לשבועות שאחרי החתונה.

מדובר בסיפורה של גיורת צדק, אשר עזבה עבר ומולדת ובחרה להסתופף תחת כנפי השכינה, וכעת, בדרכה להקים בית נאמן בישראל, ניצבת בפני שוקת שבורה ללא עורף משפחתי וללא אמצעים בסיסיים ביותר.

המקרה הקשה הובא לידיעתו האישית של הגר"ש לוינשטיין, אשר מכיר את הפרטים מקרוב. בעקבות המצוקה הנוראה, נכנס מגיד המישרים לעובי הקורה באופן אישי ומעיד עדות נדירה על המחסור האקוטי ממנו סובלת הכלה.

לשמח כלה גרת צדק הקליקו כאן>>>

"יש כאן עניין של צדקה", פתח הגר"ש לוינשטיין את דבריו ברגש רב, כשהוא מתאר את המצב לאשורו: "גיורת שמתחתנת. אני מכיר את המשפחה. באמת באמת אין להם לא לדירה, לא לרהיטים, לא לחתונה, לא לשמלת כלה. ולכן זה באמת מצווה גדולה לעזור".

בדבריו, עורר הרב על החובה המיוחדת המוטלת על הציבור במקרה זה, בהיעדר הורים או קרובים שיכולים לסייע: "כולם יודעים, 36 פעם התורה ציוותה על הגר בתורה. והתורה אמרה שארבעה שלי כנגד ארבעה שלך – לגר ליתום ולאלמנה וכו'. לכן כל אחד יעשה מאמץ גדול".

לקראת סיום דבריו, העניק הגר"ש לוינשטיין ברכה נמרצת לתורמים, כשהוא קושר אותה להבטחת התורה לאוהבי הגר: "והשם יתברך הטוב והמטיב שאוהב גרים לתת להם לחם ושמלה, יתן גם לכם כל טוב שבעולם. שיהיה לכם בשמחות, ושיהיה לכם בשמחות ברווח, ובשמחות בלב שמח ובשמחות בלב שלם".

בעקבות דבריו הנוקבים והצורך המיידי לדאוג לצרכי החתונה, נפתחה ב'קופת העיר' קרן ייעודית על מנת לאפשר לציבור להיות ה"משפחה" של אותה גיורת, ולזכות בברכה המידתית שהובטחה על ידי מגיד המישרים.