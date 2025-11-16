המקום אשר אליו מגיעים יהודים הזקוקים לישועה בכל ימות השנה, הופך הומה מאדם באופן מיוחד בימי שני וחמישי, וביום הילולא של הצדיק, בכ"ד בחשוון מדי שנה.

מחר- ביום שני שלאחר יום ההילולא מספר המתפללים במקום צפוי להיות חסר תקדים.

למסירת שמות הקליקו כאן>>>

בין כל המתפללים תבלוט במיוחד דמותו המאירה אחד מגדולי הדיינים ומרביצי התורה בדורנו, ומי שנחשב לפוסק הדור החסידי, רבי נפתלי נוסבוים, אשר נודע בצדקותו הגדולה ובכוחן העצום של תפילותיו הזכות.

הגר"נ קיבל על עצמו את עול עריכת סגולת 'שני חמישי ושני' בציון הרה"ק מזוועהיל, במיוחד למען תורמי 'קופת העיר', כשהוא מתחייב לפתוח את הסגולה המיוחדת עבורם, יחד עם שליחי 'קופת העיר', ולהזכיר כל שם ושם בפרטות על הציון הקדוש, כדי שיזכו התורמים לישועה גדולה.

במסגרת זו, ייערכו תפילות 'שני חמישי ושני', במספר מחזורים, החל מיום שני הראשון שלאחר ההילולא בכ"ד חשוון, ועד ל'זאת חנוכה' בעוד כשישה שבועות.

זה הזמן להצטרף לתורמי 'קופת העיר', ולזכות להיכנס לרשימת הישועות – השמות אשר יוזכרו על ידי מרן שליט"א ועל ידי שליחי 'קופת העיר', שם אחר שם בפרטות, ועם בקשה מיוחדת עבור כל אחד ואחד, לפי בקשתו, לישועה, לזיווג הגון בקרוב, לרפואה דחופה ועוד ועוד.

לאחר סיום סדר הסגולה "שני וחמישי שני" 3 פעמים ברציפות יחתום הגר"נ נוסבוים על שטר 'ישועה בציון הקדוש' עבור התורמים.

