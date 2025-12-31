הסוד בשוק התקווה: הראשל"צ חשף מה חיפש הבבא סאלי בין הדוכנים

במעמד רבנים, דיינים וראשי ישיבות, נערך השבוע כנס היסוד להקמת בית הדין לממונות החדש בירושלים, שיעמוד בראשותו ובנשיאותו של הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר.

בית הדין הוקם בין כותלי מוסדות 'שמע שלמה' בשכונת בית וגן, כאשר בהרכב הדיינים יכהנו אברכי כולל 'תורת שלמה' בראשות בנו של הראש"ל, הגאון רבי אליהו עמאר, לצד אברכי כולל 'אוהל יוסף' בראשות הגאון רבי יוסף פליישמן.

במעמד המרומם נטלו חלק גדולי תורה ודיינים מפורסמים, ביניהם: הגאון רבי נפתלי נוסבוים, ראש ישיבת 'חיי משה'; הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, גאב"ד 'עמל התורה'; הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין, ראש ישיבת חברון; הגאון רבי יוסף פליישמן, אב"ד 'נתיבות חיים', והדיין הבכיר הגאון רבי יעקב פרבשטיין, בנו של רבי משה מרדכי.

הראשון לציון הגרש"מ עמאר נשא דברים במעמד ושיתף בתחושותיו: "מאז שיצאתי לגימלאות, שמחתי על האפשרות לשבת וללמוד בשקט, אך היוזמה להקמת בית הדין הייתה חזקה. הגאון הרב פליישמן דחף לכך רבות, ועל כן נעתרתי בשמחה. עלינו להתפלל להשם יתברך שיכוון אותנו בדרך האמת".

במהלך דבריו, הפתיע הראש"ל את הנוכחים בסיפור מרתק על ה'בבא סאלי' זיע"א: "לפני שנים רבות הגעתי למסור שיעור בתל אביב והבחנתי בהתרגשות גדולה. סיפרו לי שדקות ספורות קודם לכן עבר במקום הבבא סאלי. התברר שהוא ביקש מנהגו שייקח אותו לשוק התקווה, שם ערך סיור ובסופו קנה ארנק בחנות מקומית.

האנשים תמהו: מה לצדיק וקדוש ולארנק בשוק? הסברתי להם על פי דברי ה'בן איש חי', שבשווקים נמצאים ניצוצות קדושה רבים, וחכמים היו הולכים לשם כדי לאוספם. הבבא סאלי, שהיה איש אלוקים, הלך לשם ככל הנראה כדי לאסוף את אותם 'פחים קטנים' וניצוצות קדושה".

כתגובה לדברי הראש"ל, הוסיף הגאון רבי נפתלי נוסבוים פנינה מחשבתית: "עם ישראל נקראים 'בני בכורי ישראל'. רבי צדוק מלובלין שואל – אם יש בכור, מי הם הבנים הפשוטים? והוא משיב: אלו המלאכים שנבראים מהמצוות שלנו. כשאנו מקימים בית דין ועוסקים במצוות שבין אדם לחברו, אנו בונים עולמות רוחניים".

הרבנים בירכו את הדיינים החדשים שיזכו להעמיד את הדת על תילה ולדון דין אמת לאמיתה, תחת הנהגתו וכתפיו הרחבות של הראשון לציון.