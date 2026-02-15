יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בהחלטה דרמטית שפורסמה היום (רביעי), הציבו שופטי בית המשפט העליון דרישה חסרת פשרות לשר המשפטים יריב לוין. המאבק על השליטה בוועדה לבחירת שופטים עולה מדרגה, כאשר בג"ץ מבהיר לשר כי השתיקה שלו לא תוכל להימשך עוד. כעת, כשהוא מוקף בלוחות זמנים נוקשים, יצטרך לוין להחליט האם להתעמת חזיתית עם השופטים או להתקפל ולכנס את הוועדה.

על הצו חתומים שלושה שופטים בעלי משקל סגולי רב: עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ. העובדה שגם שופטים הנחשבים שמרניים יחסית חתמו על הדרישה, מעידה על עוצמת הביקורת הפנימית במערכת על קיפאון הוועדה. על פי החלטתם, על לוין להגיש את תשובתו המנומקת עד ל-15 במרץ, מה שצפוי להפוך את השבועות הקרובים לסוערים במיוחד במסדרונות הכנסת והפנטהאוז של משרד המשפטים.

צו על תנאי ללוין ( צילום: בית המשפט העליון )

הרקע: מאבק על הרכב הוועדה מצור ברחוב חגי: המשטרה פשטה לחלוקת זימונים - מהומות ענק חזקי שטרן | 13:48 כידוע, הוועדה לבחירת שופטים הפכה לזירת עימות מרכזית בין הממשלה לבין מערכת המשפט. לוין, שמקדם את הרפורמה המשפטית כאחד מעמודי התווך של הממשלה, נמנע מלכנס את הוועדה במשך חודשים ארוכים. הצעד זכה לביקורת חריפה מצד גורמים שונים, שטענו כי מדובר בניסיון לשתק את מערכת המשפט ולמנוע מינויים חדשים. בעתירות שהוגשו לבג"ץ נטען כי סירובו של לוין לכנס את הוועדה פוגע באופן ישיר בתפקוד מערכת המשפט, ומהווה התערבות פוליטית בלתי לגיטימית. השופטים, שבחנו את הטענות, החליטו כעת להוציא צו על תנאי המורה לשר להסביר את עמדתו באופן מפורט ומנומק.

ראש הממשלה נתניהו והשר לוין ( צילום: לע"מ )

המשמעות לציבור החרדי

עבור הציבור החרדי, המאבק על הרכב הוועדה לבחירת שופטים אינו עניין טכני בלבד. כאמור, הרפורמה המשפטית נתפסת בעולם התורה כצעד הכרחי לאיזון כוחות בין הרשויות, ובמיוחד לאור פסיקות בג"ץ שנתפסו כפוגעות באורח החיים החרדי. השאלה המרכזית היא האם הממשלה תצליח לקדם את השינויים המבניים שהובטחו, או שהמערכת המשפטית תצליח לעכב את התהליך.

יצוין כי במקביל לדרישה מלוין, ממשיכה הממשלה לקדם את חוק הגיוס החרדי ואת יתר החקיקה הקואליציונית. כפי שדווח בכיכר השבת, ראש הממשלה נתניהו ולוין סימנו את החודשים הקרובים כ"דד-ליין" להשלמת "בניין הכוח" של הימין, תוך ניסיון לארוז את כל החקיקה הפתוחה בחבילה אחת לקראת בחירות אפשריות.

יצחק עמית עם השופט אהרן ברק | מה יעלה בגורל הרפורמה המשפטית ( צילום: פלאש 90 )

לוין בפני דילמה

כעת, כשהשופטים הציבו מועד אחרון ברור, לוין עומד בפני דילמה מורכבת. מצד אחד, כינוס הוועדה בהרכבה הנוכחי עלול לסכל את התוכניות לשינוי מבני במערכת המשפט. מצד שני, התעלמות מצו בג"ץ עלולה להוביל להחלטות נוספות ולהסלמה במתח בין הרשויות.

במקביל, ההתנהלות של לוין כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ממשיכה להעסיק את הזירה הציבורית. כפי שדווח, לוין מסרב להכיר בעמית כנשיא ונמנע מלפרסם את מינויו באופן רשמי ב'רשומות', צעד שזכה לביקורת חריפה מצד היועצת המשפטית לממשלה.

השבועות הקרובים יקבעו האם המתח בין הממשלה לבין מערכת המשפט ימשיך להסלים, או שייפתח דיאלוג שיאפשר מציאת פתרון. בינתיים, כל העיניים נשואות למועד ה-15 במרץ - היום שבו יידרש לוין להניח את קלפיו על השולחן.