בני קהילת "קודש עדן" זכו לסוף שבוע של קורת רוח והתעלות, במסגרת שבת התאחדות מיוחדת שנערכה עבור עשרות משפחות בני הקהילה. השבת, שהחלה כבר מיום חמישי האחרון, עמדה בסימן דיבוק חברים והתנתקות משגרת היום יום לטובת התמלאות רוחנית.

במהלך כל ימי השהות, ובפרט במהלך סעודות השבת ותפילותיה, נהנו המשתתפים מרצף של שיעורי תורה, שיחות מוסר והרצאות מרתקות. מרכז הכובד של השבת היה סביב דברי תורתו של מנהיג הקהילה, הגאון רבי נתנאל זכריהו, אשר ליווה את בני הקהילה לאורך כל הסופ"ש בדברי הדרכה.

אורח הכבוד של השבת היה המגיד המישרים הרה"ג רבי חיים זאיד, שריתק את הקהל בדרשותיו הייחודיות, השזורות בסיפורי חיזוק ובעצות מעשיות לעבודת השם, כשהוא מלהיב את הלבבות ומשרה אווירה של התעוררות ושמחה.