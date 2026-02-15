כיכר השבת
מרכז קרית אתא לבש חג | ספר תורה ראשון הוכנס לקהילת 'דרך אמונה' 

ציון דרך היסטורי בהתפתחות הקהילה החרדית במרכז קרית אתא, מאות חגגו בשירה ובריקודים את הכנסת ספר התורה החדש שנכתב בשותפות כלל בני הקהילה | חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן הופיע בהדרו במיוחד לפאר את המעמד ונשא משא חיזוק | רבני העיר ואישי ציבור פיארו את שולחן הכבוד בסעודת המצווה החגיגית | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חרדים)

הכנסת ספר תורה ל'דרך אמונה' בקרית אתא (צילום: שמואל שנקר)

מעמד נשגב של כבוד התורה נערך בקרית אתא, עם הכנסת ספר תורה חדש ומהודר לבית הכנסת המרכזי 'דרך אמונה', המהווה את לב הקהילה החרדית במרכז העיר.

כתיבת ספר התורה החלה ביוזמה ייחודית במהלך דינר שנערך בתחילת השנה, ערב הימים הנוראים. בני הקהילה נרתמו בהתלהבות וקיבלו על עצמם שותפות קבועה בתרומות חודשיות עד להשלמת המשימה. כשבועיים לפני המעמד, עלתה משלחת מיוחדת של בני הקהילה למעונם של גדולי ישראל בירושלים ובבני ברק למעמד כתיבת אותיות.

האירוע החל בכתיבת האותיות האחרונות בבית משפחת הרב וגשל, אשר תרמה חלק נכבד מספר התורה. במקום השתתפו רבני העיר, רב הקהילה הרב אברהם שמעון ליפשיץ, גאב"ד מאקאווא, רבה של קרית אתא הרב חיים שלמה דיסקין, ואישי ציבור נוספים.

עם סיום הכתיבה יצאה תהלוכה רבת משתתפים ברחובות העיר. מאות תושבים, אברכים וילדי חמד ליוו את ספר התורה בריקודים עד להגעתו להיכל בית המדרש, שם נמשכו הריקודים לכבודה של תורה.

בסעודת המצווה נשא דברים רב הקהילה, הרב אברהם שמעון ליפשיץ, שהעלה על נס את זכותם של כלל בני הקהילה שהיו שותפים בספר התורה, והביע הערכה עמוקה לגבאי בית הכנסת על מסירותם לפיתוח הקהילה.

במרכז המעמד התקבל בשירה אדירה חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, המלווה את הקהילה בכל צעדיה. בדבריו עמד ראש הישיבה על החשיבות המיוחדת בכתיבת ספר תורה ראשון על ידי בני הקהילה, ציין לשבח את האווירה המופלאה במקום ובירך שהקהילה תמשיך לשמש כמגדלור של תורה ויראת שמיים לעיר כולה.

לקראת סיום נשא דברי חיזוק רב העיר, הרב חיים שלמה דיסקין, שציין את חשיבות המעמד לעיר קרית אתא כולה. המעמד המרגש סימן ציון דרך משמעותי בהתבססות הקהילה החרדית במרכז העיר, ההולכת ומתפתחת עם הצטרפותן של משפחות צעירות רבות.

הכנסת ספר תורה ל'דרך אמונה' בקרית אתא (צילום: שמואל שנקר)
