בירת חב"ד בישראל לבשה חג, אלפי חסידים ולומדי הרמב"ם היומי מכל החוגים גדשו את ההאנגר הענק שנבנה במרכז כפר חב"ד. האירוע המרגש ציין את סיום המחזור ה-45 בלימוד, הכולל את שלושת מסלולי הלימוד המקבילים, שלושה פרקים ליום, פרק אחד וספר המצוות.

שעות לפני פתיחת המעמד החלו לנהור לכפר המונים מכל רחבי הארץ, באוטובוסים וברכבות שתוגברו במיוחד. האורחים הגיעו בבגדי חג, אבות עם ילדיהם וסבים עם נכדיהם, חסידים לצד בני ליטא ועדות המזרח, כולם מאוחדים סביב תקנת הלימוד שסחפה אליה ברבות השנים את כמה מחוגי היהדות החרדית.

המעמד נפתח בסיום הרמב"ם שנערך על ידי הרב הראשי לישראל והראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף. בפתיחת המחזור החדש כובד רבה של כפר חב"ד, הגה"ח הרב מאיר אשכנזי.

את שולחן הכבוד פיארו שורה ארוכה של רבנים ואדמו"רים, חברי בית דין רבני חב"ד, ראשי ישיבות, שלוחי הרבי ומנהלי בתי חב"ד. בין המשתתפים שפיארו את המעמד: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. האדמו"רים מאלכסנדר, פיטסבורג, שומרי אמונים, ביטשקוב, מיאלען וקאליב; הגאון רבי יעקב מאיר שטרן דומ"ץ קריית ויז'ניץ; הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר והרה"צ רבי יצחק אבוחצירא. לצידם של אישי ציבור נכבדים.

במשך למעלה משלוש שעות רותק הקהל לתוכנית תורנית עשירה, פרי עמלם של 'מטה סיום הרמב"ם' בצעירי חב"ד בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב. התוכנית כולה הייתה הצדעה ללומדים המתמידים ותנופת עידוד למצטרפים החדשים.

אחד מרגעי השיא שנצרבו בלב המשתתפים היה כאשר צבי לוינשטרן, אביו של אלישע לוינשטרן הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה, עלה לבמה. הוא שיתף בחיבור המיוחד של בנו ללימוד הרמב"ם וסיפר כי אלישע הספיק ללמוד את השיעור היומי זמן קצר לפני נפלו.