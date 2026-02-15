כיכר השבת
השיעור האחרון של הלוחם

בין דפי הרמב"ם לשדות הקרב: אביו של אלישע לוינשטרן הי"ד ריגש את החוגגים

אלפי לומדים התכנסו בסוף שבוע האחרון בכפר חב"ד לציון סיום המחזור ה-45 בלימוד הרמב"ם היומי | גדולי האדמו"רים והרבנים פיארו את שולחן הכבוד והעצימו את מעלת התקנה של הרבי מליובאוויטש זי"ע |אחד מרגעי השיא המרעידים במעמד נרשם כאשר עלה לבמה צבי לוינשטרן, אביו של הלוחם אלישע לוינשטרן הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה, ושיתף את הקהל בחיבור הבלתי ינתק של בנו הי"ד ללימוד הרמב"ם היומי (חרדים)

סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)

בירת חב"ד בישראל לבשה חג, אלפי חסידים ולומדי הרמב"ם היומי מכל החוגים גדשו את ההאנגר הענק שנבנה במרכז כפר חב"ד. האירוע המרגש ציין את סיום המחזור ה-45 בלימוד, הכולל את שלושת מסלולי הלימוד המקבילים, שלושה פרקים ליום, פרק אחד וספר המצוות.

שעות לפני פתיחת המעמד החלו לנהור לכפר המונים מכל רחבי הארץ, באוטובוסים וברכבות שתוגברו במיוחד. האורחים הגיעו בבגדי חג, אבות עם ילדיהם וסבים עם נכדיהם, חסידים לצד בני ליטא ועדות המזרח, כולם מאוחדים סביב תקנת הלימוד שסחפה אליה ברבות השנים את כמה מחוגי היהדות החרדית.

המעמד נפתח בסיום הרמב"ם שנערך על ידי הרב הראשי לישראל והראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף. בפתיחת המחזור החדש כובד רבה של כפר חב"ד, הגה"ח הרב מאיר אשכנזי.

את שולחן הכבוד פיארו שורה ארוכה של רבנים ואדמו"רים, חברי בית דין רבני חב"ד, ראשי ישיבות, שלוחי הרבי ומנהלי בתי חב"ד. בין המשתתפים שפיארו את המעמד: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. האדמו"רים מאלכסנדר, פיטסבורג, שומרי אמונים, ביטשקוב, מיאלען וקאליב; הגאון רבי יעקב מאיר שטרן דומ"ץ קריית ויז'ניץ; הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר והרה"צ רבי יצחק אבוחצירא. לצידם של אישי ציבור נכבדים.

במשך למעלה משלוש שעות רותק הקהל לתוכנית תורנית עשירה, פרי עמלם של 'מטה סיום הרמב"ם' בצעירי חב"ד בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב. התוכנית כולה הייתה הצדעה ללומדים המתמידים ותנופת עידוד למצטרפים החדשים.

אחד מרגעי השיא שנצרבו בלב המשתתפים היה כאשר צבי לוינשטרן, אביו של אלישע לוינשטרן הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה, עלה לבמה. הוא שיתף בחיבור המיוחד של בנו ללימוד הרמב"ם וסיפר כי אלישע הספיק ללמוד את השיעור היומי זמן קצר לפני נפלו.

סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)
סיום הרמב"ם בכפר חב"ד (צילום: יהושע פרוכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

השיעור האחרון של הלוחם

|

בסיום ימי השובבי"ם

|

דמעות של שמחה

||
4

טובי הפאנליסטים

||
29

ההילולא בשבת

|

יוסי אליטוב מגיש:

|

מזל טוב!

||
4

לא סגולות – אלא עמל

||
3

ש

רבי דוד קניגסבוך זצ"ל  

אסף מגידו|מקודם
ש

פעילות עם פרסים

ציקי גל|מקודם

סֵדֶר הֲלָכָה

|

זה ההסכם שהושג

||
18

האגדה והאמת

||
3

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת • חלק ראשון

||
1

חשבון נפש משפחתי

||
5

המתווה המוסכם

||
8
ש

יוקר המחיה

ציקי גל|מקודם

"עילויים יקבלו פטור"

||
7

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר