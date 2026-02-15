כיכר השבת
בהילולת אבי תנועת המוסר

אור בערפילי השלג | חגיגת תחילת כתיבת ספר תורה והילולא רבתי בקלינינגרד

תנופה יהודית בלב המובלעת הרוסית, במעמד רווי הוד ביום הילולת אבי תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר זצ"ל, החלה כתיבת ספר התורה שנתרם לביסוס הקהילה המקומית | משלחת מיוחדת בראשות המשגיח הגאון הרב חזקיהו יוסף מישקובסקי הגיעה מישראל להעתיר בציון הקדוש תחת שלג כבד | האותיות הראשונות נכתבו בהיכל בית הכנסת המפואר כנדבך נוסף לעתיד היהודי בעיר | צפו בתיעודים מעדשת מצלמתו של אנדרי בויץ (חרדים)

התחלת כתיבת ס"ת בעיר קלינינגרד שבין פולין לליטא (צילום: אנדרי בויץ)

קלינינגרד, רוסיה. העיר קלינינגרד, המובלעת הרוסית השוכנת בין פולין לליטא, ידעה בשבוע האחרון התרגשות יהודית יוצאת דופן. בשילוב נדיר של זיכרון העבר ותקווה לעתיד, ציינו בקהילה היהודית את יום ההילולא של מייסד תנועת המוסר, הגאון רבי ישראל ליפקין מסלנט זי"ע, ובמקביל חגגו את תחילת כתיבתו של ספר תורה חדש שיוכנס לבית הכנסת המפואר בעיר.

ביום חמישי האחרון, כ"ה בשבט, חל יום ההילולא של הגאון רבי ישראל סלנטר, שמנוחתו כבוד בבית העלמין העתיק בעיר (שנקראה בעבר קניגסברג). למרות מזג האוויר החורפי והשלג הכבד, נהרו המונים אל הציון הקדוש.

את המעמד ארגן השליח הרב אברהם ברוך דייטש, שירד לפני התיבה באמירת פרקי תהילים ומשניות לעילוי נשמתו של בעל ההילולא ולעילוי נשמת בעל ה"פרדס", הגאון רבי אריה לייב אפשטיין, הטמון אף הוא במקום. לרגל היום הגיעה מישראל משלחת מיוחדת של "קופת העיר" בני ברק, בראשות המשגיח הגאון הרב חזקיהו יוסף מישקובסקי, שהעתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט.

במהלך היום התכנסו הציבור בהיכל בית הכנסת המפואר, המתנוסס כיום כמגדלור של יהדות בלב העיר. במעמד מרגש החלה כתיבת ספר תורה חדש ומהודר, תרומת משפחת מגירוב הנכבדה ממוסקבה.

בכתיבת האות הראשונה כובד רב העיר, הרב דוד שוועדיק, ולצדו נטלו חלק יו"ר הקהילה מר ליאוניד פליטמן וחברי קהילה נרגשים. ספר התורה צפוי לעבור כעת להמשך כתיבה בארץ הקודש, ובקיץ הקרוב ייערך מעמד הכנסת ספר תורה רב רושם בחוצות העיר.

המעמד סימל את שלב נוסף בפריחתה של הקהילה, המפעילה כיום בית כנסת פעיל, מקווה טהרה, מוסדות חינוך ומערך חסד ענף לרווחת התושבים והמבקרים הרבים באזור.

