במפגש מדיני שנערך במסגרת הביקור הרשמי בכנסת בהשתתפות משלחת רב-מפלגתית של חברי כנסת עם נשיאת הבונדסטאג הגרמני הגב' יוליה קלקנר, הציב ח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה קו ברור מול תופעת הפגיעה באנשי דת בירושלים, נושא שעורר סערה בינלאומית בתקופה האחרונה.

במפגש השתתפו חברי הכנסת מיקי לוי, מיכאל ביטון, אלהיו דלל, חמד עמאר ומיכל וולדיגר. והוצג מסמך רקע מאת מחלקת החוץ של הכנסת אודות השיח הסוער והמתסיס בגרמניה סביב התנכלויות לכמרים בישראל, כאשר כלי תקשורת בגרמניה מייחסת זאת לציבור החרדי באמצעים ויזואליים.

בשיחה הבהיר יו"ר סיעת יהדות התורה ליו"ר הפרלמנט כי ההתנכלויות לאנשי דת נוצרים בעיר העתיקה. הינם במעשים חריגים ביותר של שוליים שאינם מקבלים גיבוי מהנהגת הציבור ואף מגנה זאת.

בדבריו אמר מקלב: "חשוב לנו להבהיר את עמדתנו בצורה החד-משמעית ביותר", אמר מקלב, "אנחנו לא מגבים את מי שיורק על כמרים. אנו מוקיעים כל פגיעה כזו. זו אינה דתנו ולא על דעתנו וזהו מעשה שאינו מייצג את הקהילות שלנו".

ח"כ מקלב העלה את הצורך והחשיבות בחיזוק ותמיכת הממשל הגרמני בקהילות היהודיות בגרמניה התרחבות בערים השונות לצד השמירה על בתי הקברות במדינה ובאירופה כולה. במפגש דנו במאבק באנטישמיות ובדרכי הפעולה למיגור האנטישמיות בדור הצעיר באירופה.

מקלב ציין לשבח את העזרה הכלכלית והלוגיסטית שגרמניה מעניקה לניצולי השואה, והדגיש כי מדובר בחוב מוסרי שהצדדים מחויבים לו. "אנחנו מעריכים את מה שעשיתם ועושים למען הניצולים, זהו נדבך משמעותי בקשר בין העמים", הוסיף.

חברי הכנסת הנוספים במשלחת הצטרפו לדבריו והדגישו את חשיבות שיתוף הפעולה הפרלמנטרי בין המדינות במגוון תחומים וההכרה כי חמאס הוא ארגון טרור.

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', על רקע אירועים חוזרים של יריקות, קריאות גנאי והתגרויות כלפי אנשי דת נוצרים בעיר העתיקה בירושלים, יצאו רב העיר העתיקה ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בקריאה פומבית וחד־משמעית, המגנה בחריפות את התופעה וקוראת להפסיקה לאלתר.

בקול קורא שפורסם נכתב כי מדובר במעשים פסולים וחמורים, הסותרים את ערכי התורה, פוגעים בכבוד האדם ובקדושת ירושלים, ועלולים להביא לידי חילול השם והתגרות באומות.

הרב נבנצאל התייחס לתשובה הלכתית מפורטת שתפורסם בקרוב בשו"ת שערי ציון (חלק ו') מאת רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, שבה נדונה הטענה בדבר קיומו של “מנהג” לירוק בעת מעבר ליד עבודה זרה, כנסיות או אנשי דת העונדים צורת שתי וערב. בתשובה מביא הרב את פסקו של מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, שלפיו בימינו צורת שתי וערב איננה עבודה זרה אלא זיכרון בלבד.

בדבריו הדגיש הרב רבינוביץ כי לא נמצא כל מקור הלכתי למנהג זה, וכי אדרבה – מדובר במעשה חמור המביא לחילול השם ולפגיעה קשה ביהודים ובמוסדותיהם בארץ ובעולם. לדבריו, כאשר גויים שומעים שיהודים מבזים את אמונתם ואת אנשי דתם, הדבר עלול להוביל לפעולות תגמול נגד בתי כנסת, מוסדות לימוד ואף נגד יהודים עצמם, וסכנתו מרובה.

הרב סיכם וקבע כי אין כל מקום לנהוג כך בשום פנים ואופן: מדובר במעשה מכוער, אסור, שיש בו חילול ה', התגרות באומות ועלול להביא לידי נזק וסכנה.

לדברים הצטרף זקן הרבנים ורב העיר העתיקה הגאון רבי אביגדור נבנצל, שכתב: “נראה לעניות דעתי שהדברים הכתובים כאן נכונים וטובים, וכך יש לנהוג".

במכתב נוסף הוסיף הגאון רבי אביגדור: “באחרונה פורסם כי בעיר העתיקה בירושלים ישנם נערים יהודים הרודפים אנשי דת לא־יהודים בקללות ויורקים לעברם, וכן בסמוך למקום התכנסותם – מעשה זה אסור בהחלט, ויש בו משום חילול השם והתגרות באומות, ואין זו דרכה של תורה".

בסיום דבריו ציטט הגר"א את הפסוק: “כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעולם ועד".