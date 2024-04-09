במהלך מפגש של משלחת חברי כנסת עם נשיאת הבונדסטאג יוליה קלקנר, הבהיר יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב כי הציבור החרדי דוחה ומגנה את התנכלויות לאנשי דת נוצרים וכמובן שאין שביעות רצון מכך • מקלב הודה לחברי הפרלמנט על הסיוע לניצולי השואה: "מעריכים את המחויבות שלכם"
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מבקר בימים אלו בגרמניה כאורח של נשיאת בית הנבחרים | בנאומו בבית הכנסת היהודי העתיק אמר: "יחד, נעמוד מול האויב וננצח ויחד נבטיח את עתידו של העם היהודי בארץ ישראל ובכל העולם כולו" | צעירים יהודים שיתפו במפגש: "אנשים מחרימים בתי עסק של יהודים כי הם יהודים, אנו מאבדים את הביטחון האישי״ (חדשות בעולם)
תיעוד מרגע לא שגרתי בגרמניה: על גג הבונדסטאג הגרמני, ערכו ראש מפלגת השלטון בפרלמנט הגרמני, ורב הקהילה היהודית בברלין הרב יהודה טייכטל, מפגש מיוחד בעיצומו של ב' באייר, בו מציינים בחב"ד את "לכתחילה אריבער" (חסידים)