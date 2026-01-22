על רקע אירועים חוזרים של יריקות, קריאות גנאי והתגרויות כלפי אנשי דת נוצרים בעיר העתיקה בירושלים, יוצאים היום (חמישי) רב העיר העתיקה ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בקריאה פומבית וחד־משמעית, המגנה בחריפות את התופעה וקוראת להפסיקה לאלתר.

בקול קורא שפורסם בימים האחרונים נכתב כי מדובר במעשים פסולים וחמורים, הסותרים את ערכי התורה, פוגעים בכבוד האדם ובקדושת ירושלים, ועלולים להביא לידי חילול השם והתגרות באומות.

הרב נבנצאל התייחס לתשובה הלכתית מפורטת שתפורסם בקרוב בשו"ת שערי ציון (חלק ו') מאת רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, שבה נדונה הטענה בדבר קיומו של “מנהג” לירוק בעת מעבר ליד עבודה זרה, כנסיות או אנשי דת העונדים צורת שתי וערב. בתשובה מביא הרב את פסקו של מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, שלפיו בימינו צורת שתי וערב איננה עבודה זרה אלא זיכרון בלבד.

בדבריו מדגיש הרב רבינוביץ כי לא נמצא כל מקור הלכתי למנהג זה, וכי אדרבה – מדובר במעשה חמור המביא לחילול השם ולפגיעה קשה ביהודים ובמוסדותיהם בארץ ובעולם. לדבריו, כאשר גויים שומעים שיהודים מבזים את אמונתם ואת אנשי דתם, הדבר עלול להוביל לפעולות תגמול נגד בתי כנסת, מוסדות לימוד ואף נגד יהודים עצמם, וסכנתו מרובה.

הרב מסכם וקובע כי אין כל מקום לנהוג כך בשום פנים ואופן: מדובר במעשה מכוער, אסור, שיש בו חילול ה', התגרות באומות ועלול להביא לידי נזק וסכנה.

לדברים הצטרף זקן הרבנים ורב העיר העתיקה הגאון רבי אביגדור נבנצל, שכתב: “נראה לעניות דעתי שהדברים הכתובים כאן נכונים וטובים, וכך יש לנהוג".

במכתב נוסף הוסיף הגאון רבי אביגדור: “באחרונה פורסם כי בעיר העתיקה בירושלים ישנם נערים יהודים הרודפים אנשי דת לא־יהודים בקללות ויורקים לעברם, וכן בסמוך למקום התכנסותם – מעשה זה אסור בהחלט, ויש בו משום חילול השם והתגרות באומות, ואין זו דרכה של תורה".

בסיום דבריו ציטט הגר"א את הפסוק: “כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעולם ועד".