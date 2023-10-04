הכתבת דיווחה הבוקר לאחר מעצר חמישה חרדים החשודים ביריקה על נוצרים, כי מי שהוביל את צעדת הבחורים, הוא אחיו של ח"כ שמחה רוטמן, ר"מ בישיבת וולפסון, הגאון רבי נתן רוטמן, הח"כ תקף את הכתבת שדיווחה על כך ויצא להגנתו של אחיו (חדשות חרדים)
הפגנות השבת בירושלים הצליחו להוציא את מפכ"ל המשטרה מהכלים. לצד הצהרתו כי לחרדים הזכות להפגין נגד פתיחת החניון, אומר דודי כהן: "יריקות על שוטרים וצעקות נאצים לא יעברו בשתיקה". עוד הוסיף המפכ"ל ואמר כי בסוגיית החניון הוא מגבה את ראש העיר אך חושב שיש לנקוט במדיניות של סובלנות רבה כלפי המפגינים (חרדים)