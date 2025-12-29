בצום עשרה בטבת, מכנס ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, מנין כהנים תלמידי חכמים מופלגים, למעמד נורא הוד של ברכת כהנים עבור תורמי קופת העיר על גג החורבה, מול קודש הקדשים כנגד רצפת העזרה, כדי שכח היום המסוגל, התענית, המקום המסוגל, המנין הקדוש והצדקה והמסוגלת והמוהדרת יצטרפו לברכת הכהנים שתחול מן שמיא בשלמות על ראש התורמים.

באופן חסר תקדים, יזם ראש הישיבה מעמד מיוחד של ברכת כהנים השבוע, ביום צום עשרה בטבת. מעמד 'ברכת הכהנים' תתקיים בגג בית הכנסת 'החורבה', מול קודש הקדשים וכנגד רצפת העזרה, לשם יתכנסו מניין כהנים תלמידי חכמים מופלגים, לברך באופן מיוחד ביום המסוגל צום עשרה בטבת את תורמי קופת העיר התורמים את הסכום שנקבע, בברכת כהנים מול קודש הקדשים, שבזכות הצדקה, הזמן המסוגל, המקום הקדוש ומנין הכהנים תלמידי חכמים, יזכו לכל הברכות האמורות בתורה.

לאחר מעמד ברכת הכהנים, יקיים הגר"ד תפלה מיוחדת לזווגים הגונים, שתחול עליהם ברכת הכהנים במהרה עוד בזאת השנה, כאשר כל שם ושם מוזכר בפרטות ובמתינות על ידי מרן שליט"א והמניין הקדוש, בזמן ובמקום המסוגל.

בסיום המעמד יחתום הגר"ד וחברי המניין הקדוש על שטר ברכת כהנים עבור התורמים שתרמו תרומה קבועה למגבית זו, לאות ולעדות על הסגולה הנוראה במקום המסוגל ובזמן המסוגל על ידי המנין הקדוש.