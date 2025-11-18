רבה של מודיעין עילית בקריאה: "באמת שהוא מחוסר כל"

קריאתו הנרגשת של רבה של מודיעין עילית, הגר"מ קסלר, מעוררת הדים רבים בעיר ומחוצה לה, לנוכח מקרה חריג וכואב של תלמיד חכם שנמצא במצוקה קשה.

מדובר באב למשפחה ברוכת ילדים, ירא שמים ותמים דרך, שהתמודד במשך תקופה ארוכה עם מחלת לוקמיה קשה, שהפילה אותו למשכב ממושך. ובחסדי שמים נרפא מהמחלה, אבל גופו נחלש מאוד ומיני אז לא הצליח לחזור לעבודה, ולמעשה איבד את כושר ההשתכרות שלו באופן מוחלט.

כדי לשרוד את השנים הקשות נאלץ האב למכור את דירתו ולעקור עם משפחתו לעיר אחרת, שם הוא חי בשכירות בצמצום ובדוחק רב.

עתה, לקראת שמחת נישואי בנו ה־14, הוא ניצב מול חובות כבדים וללא כל אפשרות לעמוד בהוצאות החתונה, ולמעשה – "באמת הוא מחוסר כל", כדברי הרב.

בהודעה שפרסם לציבור חרג הגר"מ ממנהגו ופנה בלב נרגש:

"אני פונה אליכם בתחנונים! על יהודי יקר תלמיד חכם, אבא למשפחה מרובת ילדים, אני לא אגיד את המספר, אבל הוא מחתן עכשיו ילד 14 ויש לו עוד כמה לחתן. הוא במצוקה מאוד גדולה במשך שנים. הוא היה חולה בלוקמיה, ב"ה נרפא, אבל איבד מכוחותיו. כושר ההשתכרות שלו כמעט שואף לאפס. אין לו פרנסה, היה צריך למכור את הדירה שלו וגם לעקור מעיר אחת לעיר אחרת. הוא עושה חתונה עוד מעט של בנו, ובאמת הוא מחוסר כל. בנוסף לכל החובות שיש לו מהעבר והקשיים שיש בבית".

הגר"מ קסלר סיים את דבריו בתחינה נרגשת:

"ממש מתחננים ומבקשים לתרום בעין יפה עבור המקרה הזה – והקב"ה יאחל לכל מי שיהיה שותף רוב ברכה וישפיע עליו שפע גדול של בריאות ופרנסה ונחת מהילדים".

בעקבות הקריאה נפתחה בקופת העיר קרן סיוע מיוחדת (קרן 5844), שנועדה לסייע בהוצאות החתונה ולהקל על האב הצדיק במאבקו להעמיד את משפחתו בכבוד.

זה הזמן לנקוט במעשה, למרות הקושי, להתאמץ ולתרום להחזקתו של תלמיד חכם, לאפשר לחתן צעיר להיכנס תחת חופתו כשהוא יודע שלפחות ההוצאה העיקרית כבר כוסתה בסייעתא דשמיא בעזרתו של עם ישראל כולו, ושהוא - החתן לא צריך להעמיס על שכמו את העול של חתונתו, כמשקולת כבדה שתקשה עליו לצאת לחיים החדשים בצורה שמחה ומאושרת.

זה הזמן להטות אוזן לתחינה הנרגשת של הגר"מ קסלר, לסייע לחתן ולאביו, ולזכות בברכה המיוחדת: "שפע גדול של בריאות ופרנסה, ונחת מהילדים".

